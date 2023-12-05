Как игры с отцом влияют на оценки школьников

Исследователи из британского университета Лидса убедились в важности игр ребенка с отцом. Авторы научной работы использовали данные о 5000 полных семей. Выяснилось, что, если отец регулярно проводит время с пятилетним ребенком, в том числе читает ему книги и занимается с ним творчеством, в семь лет малыш будет показывать более высокие результаты по ключевым школьным предметам.

Матери, разумеется, также играют важную роль в развитии ребенка, но по-другому. Исследование показало, что в то время, как папы влияли на успеваемость в учебе, мамы влияли на эмоциональное и социальное поведение детей. По мнению ученых, даже 10 минут в день имеют значение, так что прикрываться отсутствием времени не стоит.