Как игры с отцом влияют на оценки школьников
Исследователи из британского университета Лидса убедились в важности игр ребенка с отцом. Авторы научной работы использовали данные о 5000 полных семей. Выяснилось, что, если отец регулярно проводит время с пятилетним ребенком, в том числе читает ему книги и занимается с ним творчеством, в семь лет малыш будет показывать более высокие результаты по ключевым школьным предметам.
Матери, разумеется, также играют важную роль в развитии ребенка, но по-другому. Исследование показало, что в то время, как папы влияли на успеваемость в учебе, мамы влияли на эмоциональное и социальное поведение детей. По мнению ученых, даже 10 минут в день имеют значение, так что прикрываться отсутствием времени не стоит.
«Таким образом, один родитель обычно делает акцент на безопасности. А другой чаще воспитывает независимость, поощряя ребенка исследовать, рисковать и пытаться самостоятельно решать проблемы. Они обеспечивают уникальные преимущества и дополняют друг друга. И это согласуется с большинством теорий развития, которые требуют баланса видов деятельности», — объяснил врач-педиатр Майкл Йогман.