О страшной опасности вейпов для детей рассказала нарколог Кошляк

Об опасности вейпов родителям подростков в Новосибирской области напомнила главный детский нарколог Нина Кошляк. Их безвредность – не более чем маркетинговый ход.

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В жижу электронной сигареты входят и никотин, и пропиленгликоль, – зависимость от вейпов формируется очень быстро.

«Считается, что, переходя на электронку с обычных сигарет, можно бросить курить, что вейп – это менее опасно. Оба мифа на 100% не соответствуют реальности. Невозможно бросить курить, перейдя с никотина на никотин», – говорит Нина Кошляк.

Ароматизаторы, которых нет в обычной сигарете, тоже не безвредны, продолжает врач. Вейперы рискуют столкнуться с заболеваниями сердца, кишечника и даже с раком.

Если родители обнаружили, что ребенок приобрел электронную сигарету, нужно обратиться к врачу психиатру-наркологу.

Бояться, что «биография ребенка будет испорчена на всю жизнь», не стоит.

«Даже если ребенку будет поставлен диагноз «синдром зависимости от никотина» и будет предложено лечение, в будущем этот диагноз не станет противопоказанием для управления транспортным средством и для работы, где требуется справка от нарколога», – уточняет Нина Кошляк.