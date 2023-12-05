Психолог перечислила запрещенные во время ссоры с детьми фразы

Какие выражения не стоит озвучивать во время ссоры, чтобы не нанести ребенку психологический вред на всю жизнь, рассказала психолог, эксперт по коммуникациям, автор психологических комиксов Татьяна Василькова.

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Часто родители во время ссоры произносят: «В кого ты такой?». Ребенок, когда слышит такой вопрос, бессознательно предполагает, что он вообще не из этой семьи.

В порыве конфликта лучше не давать ребенку прозвищ и не обзываться. Ребенок верит в то, что говорят родители, начинает сомневаться в себе, своих способностях.

Желательно также не говорить фразу: «Я же тебе говорил/говорила».

— Это самоутверждение родителя на фоне ребенка. Ребенок чувствует себя проигравшим, — объяснила Василькова в комментарии aif.ru.