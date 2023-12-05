Психолог перечислила запрещенные во время ссоры с детьми фразы
Какие выражения не стоит озвучивать во время ссоры, чтобы не нанести ребенку психологический вред на всю жизнь, рассказала психолог, эксперт по коммуникациям, автор психологических комиксов Татьяна Василькова.
Часто родители во время ссоры произносят: «В кого ты такой?». Ребенок, когда слышит такой вопрос, бессознательно предполагает, что он вообще не из этой семьи.
В порыве конфликта лучше не давать ребенку прозвищ и не обзываться. Ребенок верит в то, что говорят родители, начинает сомневаться в себе, своих способностях.
Желательно также не говорить фразу: «Я же тебе говорил/говорила».
— Это самоутверждение родителя на фоне ребенка. Ребенок чувствует себя проигравшим, — объяснила Василькова в комментарии aif.ru.
Также стоит отказаться от фразы: «Ты виноват». Когда ребенку говорят, что он провинился, то даже если он чувствует себя неправым, он не захочет ничего исправлять.