Капризы за столом: как перестать ругаться с ребенком во время обеда

Растущему организму требуется питаться правильно и сбалансировано. Однако малыши нередко капризничают и не хотят есть то, что им заботливо приготовила мама. Иногда за столом даже может начаться громкая баталия с криками и руганью.

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Чтобы такого не происходило, редакция "Клео.ру" подготовила ряд советов, которые помогут перестать ругаться с ребенком во время обеда.

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Совет №1. Полезные привычки

Ваш малыш может быть бесконечно упрямым, но вы, как взрослый, точно хитрее его. Рекомендуем постепенно менять пищевые привычки ребенка, включая в его рацион больше полезных перекусов. Нарежьте яблочко или морковку и продемонстрируйте чаду, что вам очень нравится вкус лакомства. Подавая хороший пример малышу, есть вероятность, что он постепенно начнет на вас ровняться.

Совет №2. Концентрация на еде

Да, гораздо проще накормить ребенка, пока он увлечен просмотром любимого мультфильма. Однако лучше так не делать. Малыш будет капризничать всякий раз, когда вы решите его накормить без гаджета и обед может затянуться на несколько часов. Рекомендуем за обедом читать любимую книгу ребенка: это его успокоит и поможет сосредоточиться.

Совет №3. Правильный пример

Родители малоежек нередко ломают голову над тем, как накормить ребенка хоть чем-то. Для начала стоит купить малышу отдельный набор детской посуды. После покажите ребенку правильный пример и откажитесь от употребления "запрещенки" хотя бы на время совместного времяпрепровождения. Лучше всего садиться за один стол и обедать вместе с малышом. Рано или поздно он начнет интересоваться, что же такое вкусное вы едите.

Совет №4. Терпение