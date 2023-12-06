КПРФ предлагает ввести крупные штрафы за ложные доносы на родителей

Детей из семей забирают зачастую по формальному признаку, не заботясь о благополучии самих детей, отметила на пресс-подходе перед пленарным заседанием в среду, 6 декабря, член Комитета Госдумы по защите конкуренции, депутат фракции КПРФ Ирина Филатова.

За ложные доносы должна быть ответственность, считает парламентарий. По ее словам, фракция разрабатывает соответствующий законопроект.

Мы разрабатываем законопроект об административной ответственности за ложный донос, который повлек необоснованное вторжение в родную семью, вплоть до отобрания ребенка как отягчающие последствия,

сказала Филатова.

По ее словам, этот законопроект затронет тех людей, которые имеют корыстный, недобросовестный интерес.

То есть, имеют личные причины о сообщении заведомо ложной информации. Исходят не из интересов детей, а из каких-то иных побуждений,

пояснила парламентарий.

КПРФ предлагает предусмотреть крупную административную ответственность и штрафы для таких граждан.

Исходим из того, что люди, которые используют этот инструмент в своих личных и недобросовестных целях, сто раз подумают прежде, чем оболгать невиновных родителей. Думаю, что от этого выиграют и родители, и дети, и органы опеки и попечительства, количество выездов которых сократится кратно,