Американские ученые выяснили, почему у детей с возрастом меняется цвет глаз
Дело в том, что за цвет глаз отвечают гены, которые ребенок наследует от родителей, сообщает “Московский комсомолец”.
На цвет глаз влияет количество, тип и распределение меланина, который содержится в радужной оболочке глаза. А он, в свою очередь, зависит от генов, которые человек наследует от родителей.
Некоторые сочетания генов способствуют более высокой выработке меланина, это приводит к более темному оттенку глаз, к кариму. А вот меньшая выраотка мелатонина, наоборот, делает глаза светлее – голубыми или серыми.
Ученые пришли к выводу, что мелатонин в глазах продолжает вырабатываться и после рождения ребенка. Именно поэтому некоторые родители могут наблюдать за тем, как у их детей меняется цвет глаз уже после рождения.
Ранее мы рассказывали о том, от чего зависит цвет глаз человека.