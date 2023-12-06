Топ самых вредных фраз во время ссоры с ребенком
Дети с самого рождения чувствуют, что родители защищают их от опасностей этого мира. Но угрозы бабайками или полицией лишают их этого ощущения, что плохо сказывается на психике.
Также ребёнку во время конфликта не стоит говорить фразу «в кого ты такой?», иначе он засомневается в подлинности своих родителей.
О других вредных фразах в адрес детей рассказала психолог Татьяна Василькова.
Что опасного во фразе «в кого ты такой»?
Взрослого человека она не поколеблет, а вот ребёнок может всерьёз начать размышлять над тем, кто его родители. По словам Васильковой, некоторые дети начинают искать фотографии, пытаться узнать, а была ли их мать тогда вообще беременна.
Также в порыве конфликта лучше вообще никак не обзываться и не использовать даже прозвищ. «Бестолочь», «идиот», «лентяй» — все эти слова могут программировать поведение ребёнка, сказала психолог «Аргументам и фактам». Сам того не замечая, он начинает лениться или вести себя глупо.
Вот какие ещё фразы психолог посоветовала не использовать в конфликте с ребёнком:
- «Я же тебе говорил (говорила)!». Это не мотивирует ребёнка делать выводы из своих поступков. Наоборот, ему захочется дать отпор родителям.
- «Ты неправ, ты виноват, извинись перед сестрой, попроси прощения у брата». Не стоит вступать в конфликт детей, нужно дать им возможность разобраться самим.
- «Ты виноват». Если у ребёнка что-то не выходит, лучше спросить его: «Что ты будешь делать?».
- «Уйди, больше не хочу видеть, ты больше не мой сын». Такие фразы внушают ребёнку чувство отверженности, могут вогнать его в депрессию.
- «Твоя сестра молодец, а ты нет». Во время конфликта нельзя сравнивать ребёнка с другими детьми.
- «Зачем я тебя рожала». Достаточно один раз сказать такое ребёнку, и он будет чувствовать, что не нужен родителям.
- «Сейчас придёт бабайка и тебя заберёт».
Не лишайте ребёнка чувства безопасности.