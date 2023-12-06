Топ самых вредных фраз во время ссоры с ребенком

Дети с самого рождения чувствуют, что родители защищают их от опасностей этого мира. Но угрозы бабайками или полицией лишают их этого ощущения, что плохо сказывается на психике.

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Также ребёнку во время конфликта не стоит говорить фразу «в кого ты такой?», иначе он засомневается в подлинности своих родителей.

О других вредных фразах в адрес детей рассказала психолог Татьяна Василькова.

Что опасного во фразе «в кого ты такой»?

Взрослого человека она не поколеблет, а вот ребёнок может всерьёз начать размышлять над тем, кто его родители. По словам Васильковой, некоторые дети начинают искать фотографии, пытаться узнать, а была ли их мать тогда вообще беременна.

Также в порыве конфликта лучше вообще никак не обзываться и не использовать даже прозвищ. «Бестолочь», «идиот», «лентяй» — все эти слова могут программировать поведение ребёнка, сказала психолог «Аргументам и фактам». Сам того не замечая, он начинает лениться или вести себя глупо.

Вот какие ещё фразы психолог посоветовала не использовать в конфликте с ребёнком:

«Я же тебе говорил (говорила)!». Это не мотивирует ребёнка делать выводы из своих поступков. Наоборот, ему захочется дать отпор родителям.

«Ты неправ, ты виноват, извинись перед сестрой, попроси прощения у брата». Не стоит вступать в конфликт детей, нужно дать им возможность разобраться самим.

«Ты виноват». Если у ребёнка что-то не выходит, лучше спросить его: «Что ты будешь делать?».

«Уйди, больше не хочу видеть, ты больше не мой сын». Такие фразы внушают ребёнку чувство отверженности, могут вогнать его в депрессию.

«Твоя сестра молодец, а ты нет». Во время конфликта нельзя сравнивать ребёнка с другими детьми.

«Зачем я тебя рожала». Достаточно один раз сказать такое ребёнку, и он будет чувствовать, что не нужен родителям.

«Сейчас придёт бабайка и тебя заберёт».