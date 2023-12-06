Как распознать воспаление почек у детей? Рассказывает врач
Воспаление почек — нередкое заболевание не только среди взрослых, но среди детей. Важно вовремя распознать его и своевременно обратиться к врачу, чтобы избежать прогрессирования болезни и осложнений.
Детский уролог-андролог и эксперт Кулаев Артур Владимирович рассказал о таком заболевании, как пиелонефрит у детей, его симптомах, лечении и профилактике.
Пиелонефрит — это заболевание почек воспалительного характера, вызванное бактериями.Артур Владимирович КулаевДетский уролог-андролог, кандидат медицинских наук
Причины возникновения заболевания
Причиной возникновения пиелонефрита у детей часто бывают врожденные заболевания мочевой системы, такие как пузырно-мочеточниковый рефлюкс.
Помимо этого, пиелонефрит могут спровоцировать заболевания, вызывающие нарушения нормального оттока мочи: мочекаменная болезнь, сужение мочеточников, нарушение работы мочевого пузыря (нейрогенные дисфункции) и другие нарушения функции мочевой системы.
Симптомы заболевания
Основными симптомами пиелонефрита являются лихорадка, озноб, слабость, изменение цвета и запаха мочи, боль и дискомфорт в области поясницы, а также болезненные мочеиспускания.
Как лечат пиелонефрит
После подтверждения диагноза назначается лечение. Как правило в него входит антибактериальная терапия, обильное питье, а также симптоматическая терапия, направленная на улучшение общего состояния, купирование лихорадки и нормализацию актов мочеиспускания.
После полного выздоровления пациента детский врач-уролог определяет план и объем обследования для того, чтобы выявить причины заболевания и назначить необходимые профилактические препараты.
При возникновении симптомов пиелонефрита важно вовремя распознать заболевание, обратиться к специалисту и сразу начать лечение, чтобы не дать болезни прогрессировать. Также при лечении очень важно не допустить перехода заболевания в хроническую форму.
Не занимайтесь самолечением, это может нанести непоправимый вряд здоровью ребенка.
При возникновении описанных симптомов у ребенка нужно незамедлительно обратиться к детскому урологу.
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