Как распознать воспаление почек у детей? Рассказывает врач

Воспаление почек — нередкое заболевание не только среди взрослых, но среди детей. Важно вовремя распознать его и своевременно обратиться к врачу, чтобы избежать прогрессирования болезни и осложнений.

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Детский уролог-андролог и эксперт Кулаев Артур Владимирович рассказал о таком заболевании, как пиелонефрит у детей, его симптомах, лечении и профилактике.

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Пиелонефрит — это заболевание почек воспалительного характера, вызванное бактериями. Артур Владимирович Кулаев Детский уролог-андролог, кандидат медицинских наук

Причины возникновения заболевания

Причиной возникновения пиелонефрита у детей часто бывают врожденные заболевания мочевой системы, такие как пузырно-мочеточниковый рефлюкс.

Помимо этого, пиелонефрит могут спровоцировать заболевания, вызывающие нарушения нормального оттока мочи: мочекаменная болезнь, сужение мочеточников, нарушение работы мочевого пузыря (нейрогенные дисфункции) и другие нарушения функции мочевой системы.

Симптомы заболевания

Основными симптомами пиелонефрита являются лихорадка, озноб, слабость, изменение цвета и запаха мочи, боль и дискомфорт в области поясницы, а также болезненные мочеиспускания.

Как лечат пиелонефрит

После подтверждения диагноза назначается лечение. Как правило в него входит антибактериальная терапия, обильное питье, а также симптоматическая терапия, направленная на улучшение общего состояния, купирование лихорадки и нормализацию актов мочеиспускания.

После полного выздоровления пациента детский врач-уролог определяет план и объем обследования для того, чтобы выявить причины заболевания и назначить необходимые профилактические препараты.

При возникновении симптомов пиелонефрита важно вовремя распознать заболевание, обратиться к специалисту и сразу начать лечение, чтобы не дать болезни прогрессировать. Также при лечении очень важно не допустить перехода заболевания в хроническую форму.

Не занимайтесь самолечением, это может нанести непоправимый вряд здоровью ребенка.

При возникновении описанных симптомов у ребенка нужно незамедлительно обратиться к детскому урологу.