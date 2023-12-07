Как лечат зубы детям: врач рассказала о главных хитростях

О зубах лучше заботиться с самого детства — тогда они прослужат долго и будут доставлять минимум неудобств во взрослой жизни. Для этого малышей водят к детским стоматологам, а подростков — к подростковым. Но действительно ли необходимы приёмы узких специалистов и о каких особенностях лечения может не знать обычный стоматолог? Рассказываем.

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Чем детские и подростковые зубы отличаются от взрослых

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Анатомия детских молочных зубов отличается от анатомии подростковых:

временные зубы меньше и выглядят белее постоянных зубов, поскольку у них более тонкая эмаль;

пульпа (или, как её называют в обиходе, нерв) молочного зуба больше, чем у постоянного зуба, по отношению к размеру коронки;

корни — короче и тоньше.

В свою очередь, постоянные, «коренные» зубы у детей и подростков сильно отличаются от «взрослых» зубов:

у них более тонкая и уязвимая эмаль — ей только предстоит напитаться минералами и стать толще и прочнее;

дентин (ткань, находящаяся под эмалью) тоже ещё незрелый;

фиссуры (естественные бороздки на жевательной поверхности) — узкие, длинные и глубокие, настолько, что даже щетинки зубной щётки не могут проникнуть в них во время чистки;

корни — короткие, несформированные, с открытыми верхушками.

Как лечат постоянные зубы у подростков

Главная задача при лечении постоянных зубов у детей и подростков — сохранение пульпы по крайней мере до того момента, когда зуб окончательно созреет. Это происходит примерно через 4 года после его прорезывания.

Если такой зуб депульпировать (удалить нерв), не дожидаясь, пока он полностью сформируется, с хрупкими стенками и коротким корнем он проживёт недолго — в среднем не больше 5 лет.

При работе с нервом «незрелого» постоянного зуба с несформированным корнем мы используем несколько методов лечения в зависимости от клинической ситуации:

прямое покрытие пульпы, когда непосредственно на нерв накладывается лекарственная повязка;

непрямое покрытие пульпы, когда кариозный процесс подобрался совсем близко к пульпе зуба, но не дошёл до неё;

частичная пульпотомия — удаление примерно 2 мм пульпы;

цервикальная пульпотомия — удаление части пульпы, расположенной до входа в корневые каналы.

Все эти методы направлены на сохранение нерва полностью или хотя бы частично, что даёт возможность зубу сформироваться. И врач-стоматолог сознательно идёт на такое зачастую компромиссное лечение, чтобы дать зубу закончить этот процесс.

В дальнейшем такому зубу может потребоваться повторное вмешательство — его придётся перелечить. Но он с высокой вероятностью будет служить своему хозяину долгие годы.

Как лечат молочные зубы у детей

Подход к лечению пульпита (воспаления «нерва») молочного зуба совсем другой: тут главная цель — вылечить зуб надёжно, чтобы до смены зубов не пришлось его перелечивать. И чаще всего выбор детского стоматолога — лечение корневых каналов с полным удалением нерва.