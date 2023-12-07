Детский психолог назвала способы поговорить с подростком о сексе

«Также вы можете высказать свое мнение по поводу возраста, когда можно заниматься сексом: "Мы с папой считаем, что заниматься сексом можно с… лет, но если ты решишь сделать это раньше, мы примем и не осудим твое решение. Если ты вдруг решишь заняться сексом, я бы хотел (-а), чтобы ты помнил (-а) о своей безопасности и пользовался (-лась) презервативами. Они лежат у нас… а также их можно купить везде без паспорта"» — привела пример таких разговоров она.