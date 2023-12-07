Как правильно одевать ребенка на зимнюю прогулку

Одежда является первой линией защиты детей от холода, ветра и снега. Как правильно одеть ребенка, чтобы ему было комфортно в момент активных игр или отдыха в коляске?

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О правилах подбора зимней одежды «Летидору» рассказала педиатр Детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева.

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Верхняя одежда

Зимой для ребенка важно выбирать куртку, пуховик или комбинезон с хорошей теплоизоляцией и ветрозащитной оболочкой – это обеспечит защиту от холода и влаги во время прогулок. Отдаем преимущество комбинезонам. Они лучше держат тепло и удобны в использовании, более свободны и не стесняют движений. Комплекты штаны-куртка или штаны-пуховик лучше использовать в более старшем возрасте – в три-четыре года, когда ребенок может сам одеть себя перед выходом на улицу.

Верхняя одежда должна быть достаточно просторной, чтобы дети могли носить под ней теплый свитер или кофту и при этом свободно двигаться. В идеале должен присутствовать капюшон с регулируемыми завязками – он защитит голову ребенка, когда идет сильный снег и дует ветер.

Важно, чтобы куртка, пуховик или комбинезон были светлыми и яркими, а также в целях безопасности имели светоотражающие элементы, чтобы дети были видны в темноте и на дороге. Если деталей, которые отражают свет, на одежде нет, то можно добавить аксессуары – брелки на рюкзак, наклейки. Это важный элемент одежды, который может спасти жизнь школьнику на дороге.

Головной убор

Не менее важно обратить внимание на шапку, она должна быть теплой, однако нельзя допускать, чтобы потела голова. Например, шапки из плащевки защищают в мороз, но при 0 градусов в ней может быть жарко.

Очень важно надежно защищать голову от зимнего ветра. Главные требования:

шапка должна соответствовать температурному режиму на улице,

плотно прилегать к голове и закрывать уши (помогут завязки или форма шапочки в виде шлема, которая также заменит шарф и надежно защитит горло ребенка).

Такие варианты шапок больше подходят для дошкольников и учеников начальной школы.

Не менее важно, чтобы ребенку нравилась шапка и последнее слово в выборе цвета и формы головного убора было за ним. Иначе, гуляя на площадке с ребятами без взрослых или возвращаясь из школы самостоятельно, ребенок будет стесняться, снимет с головы нелюбимую шапку на улице и простудится.

Не стоит навязывать школьнику шапку, можно вместе выбрать вариант в спортивном стиле без завязок. Но нужно следить за тем, чтобы головной убор подходил по размеру головы, не съезжал при умеренной или активной игре, плотно закрывал уши.

Шапка-ушанка – интересный вариант, но подходит детям в меньшей степени, поскольку не плотно прилегает к ушам.

При выборе шапки для новорожденного нужно учитывать, что голова растет очень быстро, увеличиваясь к году примерно в пять раз. Поэтому фокус внимания нужно удерживать на плотном прилегании нательного чепчика и верхней шапочки к ушам. Для новорожденных – чем натуральней состав материалов, из которых выполнены головные уборы, тем меньше вероятность раздражений и аллергических реакций на коже малыша.

Что касается состава материалов шапок для детей от года, то идеальным вариантом станет головной убор из шерсти, можно с добавлением акрила. А подкладка лучше из натурального хлопка, чем из искусственного флиса – так будет больше вентиляции.

Перчатки и варежки

Еще один необходимый элемент зимней одежды – это перчатки или варежки. Они должны быть теплыми, чтобы предотвратить переохлаждение рук, и водонепроницаемыми, если на прогулке планируется игра с снежки или лепка снеговика.

Проверьте, чтобы перчатки или варежки были достаточно просторными, в противном случае ребенок не сможет легко сгибать и разгибать пальцы.

Возраст, когда лучше их использовать, зависит от индивидуальных предпочтений и климатических условий. Однако обычно дети в возрасте от двух до пяти лет предпочитают варежки, так как они более простые в использовании и обеспечивают большую свободу движений пальцам (кроме того, они более теплые, так как пальцы могут согревать друг друга внутри).

С возрастом, когда дети становятся более ловкими, они могут перейти на перчатки. Это обычно происходит в возрасте от шести лет и старше. Перчатки позволяют более точно выполнять манипуляции, такие как игры на улице, использование смартфонов и так далее.

Однако следует помнить, что это лишь рекомендации, и каждый ребенок индивидуален, поэтому лучше опираться на личные предпочтения и комфорт при выборе между перчатками и варежками.

Обувь

Для защиты ног от холода и снега необходимы теплые и водонепроницаемые зимние ботинки или сапоги. Они должны быть достаточно просторными, чтобы дети могли носить теплые носки и при необходимости стельки.

Важно: подошва должна быть противоскользящей, чтобы предотвратить падения на скользкой поверхности. Лучшее сцепление с поверхностью обеспечивает резиновая подошва с протектором.

Термобелье, носки и колготки

Важным элементом зимней одежды для детей являются термобелье. Его задача – не согревать, а отводить пот от тела и удерживать естественное тепло.

Правильное термобелье не даст ребенку вспотеть, поможет не перегреться или переохладиться.

Термобелье подходит для любого возраста, в том числе для новорожденных, поскольку обеспечивает терморегуляцию (постоянную температуру тела) и вентиляцию. Самыми удобными и практичными для малышей, которые на прогулке чаще всего спят, считаются нательные комбинезоны из тончайшей шерсти мериноса, можно с добавлением хлопка. Для детей, которые уже научились ходить, достаточно иметь базовый нательный набор – штаны (кальсоны), кофту (лонгслив) с длинным рукавом, термоноски. Это отлично подойдет для повседневных прогулок и умеренных физических активностей на свежем воздухе в любом детском возрасте и юношестве.

Для занятий спортом комплект термобелья будет включать в себя больше вещей, это могут быть и футболки, и перчатки, и подшлемники, и специальные носки. При подборе предметов одежды нужно учесть всю нюансы – вид спорта, температурный режим, интенсивность нагрузок, индивидуальные особенности организма ребенка и его предпочтения. Ассортимент очень обширный и лучше всего в этом вопросе посоветоваться со специалистами – тренером и консультантом в специализированном магазине. И не забыть спросить мнение самого ребенка, что ему больше нравится.

Носки или колготки (при отсутствии термобелья) могут быть изготовлены из натуральных материалов, таких как кашемир, шерсть или хлопок. Они больше согревают и меньше отводят влагу, поэтому подходят для детей младшего возраста до двух лет, которые гуляют «хвостиком» возле взрослых в небыстром темпе.

Для детей постарше, которые любят активные игры, догонялки, салки, уличные батуты и тому подобное, подойдут вещи, материал которых выполнен из натурального и синтетического материала. Обратите внимание на состав: чем больше синтетики – тем меньше согревания, но больше влагоотводящего качества. И наоборот, если доминирует натуральный материал – это дает тепло, но меньше отводит пот.