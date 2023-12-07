Новогодние подарки с пользой: 12 простых, но развивающих игрушек

За последние несколько лет отношение к новогодним подаркам изменилось. Так, современные мамы вряд ли оценят мешок сладостей, а ребенок не обрадуется фигурке Деда Мороза или елочной игрушке. Что подарить, если кукол или машинок уже и так слишком много, а дорогостоящий подарок не по карману? Сооснователь бренда развивающих игр и пазлов для детей Анна Егорова, подобрала полезные новогодние подарки, которые обязательно понравятся маме и малышу.

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Каждый без исключения пятилетний ребенок верит в Деда Мороза и пишет письма с надеждой получить подарок. И если волшебник отвечает за исполнение заветных желаний, то родители и родственники могут смело дарить полезные подарки. Они не просто принесут удовольствие, а помогут получить необходимые навыки. Правда взрослым придется подключаться и регулярно заниматься вместе с ребенком, чтобы эти игрушки принесли максимальную пользу.

Топ-12 развивающих игрушек, которые можно подарить ребенку на Новый год

1. Магнитные игры

Существует большой выбор магнитных игр — от простейших, предназначенных для малышей от трех лет, до более сложных, например, «повтори картинку по образцу» или «магнитный конструктор». Подобные игры развивают умение регулировать свое поведение, ведь процесс игры требует повышенного внимания. Малыш также должен научиться анализировать, чтобы повторить образец, при этом использовав правильную последовательность действий. Плюс игру всегда можно разнообразить, если дать ребенку пофантазировать.

2. Пазлы

Пазл — отличный обучающий инструмент. Это умение мыслить логически и видеть связь между отдельными частичками и целым. Чтобы собрать «сложносочиненную» картинку, ребенку нужно уметь сортировать детали по цветам или расположению (край картинки/середина) и классифицировать их. Ребенок двух-трех лет может собрать картинку из 2-10 деталей. Подарите ему пазлы «Парочки» или пазлы из 3-6 элементов. Постепенно можно переходить к более сложным сюжетам и большему количеству деталей. В качестве подарка на праздник выбирайте пазлы с новогодними сюжетами: Дед Мороз, Снегурочка или рождественские животные.

3. Новогодние поделки из бумаги

Такие поделки позволят ребенку вырезать и клеить, например, открытку с дедом морозом, которую потом можно подарить воспитателю, бабушке, дедушке или другу. А можно смастерить уникальную новогоднюю игрушку на елку или целую гирлянду, которая украсит комнату. Этот недорогой подарок любят родители в комитетах детских садов. Ведь он удовлетворяет сразу несколько потребностей: вписывается в бюджет, нравится детям и несет развивающую функцию.

4. Лото

Если вы думаете, что лото — это трудно для ребенка, то ошибаетесь. Существует такое, где не надо знать двузначные числа, которые ребенку кажутся скучными. Подарите лото с животными, машинками, игрушками и прочими понятными и узнаваемыми предметами. Играть в эту настольную игру можно всей семьей, проводя уютные вечера у елочки.

5. Мягкая игрушка

Выбирая в подарок мягкую игрушку, ориентируйтесь на предпочтения ребенка. Если ребенок фанат собак, подарите мягкую плюшевую собаку. Если у малыша уже есть любимый мультфильм, то мягкий персонаж из него безусловно порадует ребенка. Если хочется подарить «зимнюю» игрушку, которая будет напоминать о празднике, выбирайте белого мишку, хаски или пингвина.

Часто для детей в возрасте до пяти лет мягкие игрушки играют важную роль — обеспечивают психологический комфорт. Если игрушка предназначена совсем для малыша, обращайте внимание на возрастную маркировку — у таких игрушек не должно быть, например, приклеенных глазок и носиков или других мелких элементов, которые ребенок может запихать в рот.

6. Настольная игра

Настолки — один из лучших подарков не только для ребенка, но и для всей семьи. Можно остановить свой выбор на популярных играх, таких как: «Монополия», «Коварный лис», «Спящие королевы», «Уно», бродилки, дженга. Либо купить в подарок игру с новогодней тематикой, например: мемо с новогодними сюжетами или бродилка с новогодней иллюстрацией. Уютное времяпрепровождение для всей семьи на новогодних каникулах будет гарантировано!

7. Инвентарь для уличные зимних игр

Снежколеп различных форм, ледянки или санки — это все то, чему несомненно обрадуется каждый малыш. Можно подарить даже «набор для строительства снеговика», который включает в себя: морковку, шляпку, шарфик, пуговицы для тела, кружки для глаз и рта. Такой подарок рекомендован тем, кому никак «не собраться» выйти лепить снеговика. А благодаря такому набору все необходимое для процесса под рукой и активное времяпрепровождение на свежем воздухе будет обеспечено.

8. Наборы для творчества

Это могут быть наборы с красками или наборы для лепки. Так же актуален набор для украшения подарков, чтобы ребенок мог самостоятельно сделать упаковку для бабушек, дедушек или родителей. Девочки оценят наборы с блестками и наборы для создания украшений, что также актуально для нового года.

9. Новогодняя книжка

Вариантов этого подарка великое множество. Это могут быть новогодние истории про Деда мороза, Санта Клауса, Гринча, Щелкунчика и множество других. Чтение Новогодних сказок с красивыми иллюстрациями сделает по-настоящему уютными холодные снежные вечера. Ведь книжка — это всегда хороший подарок, а когда она актуальна моменту — тем более.

10. Адвент-календарь

Прекрасный подарок к Новому году. Он не только знакомит малышей с порядком следования дням недели, но и расширяет представления дошкольников о предстоящем празднике. А элемент сюрприза и неожиданности дополнит впечатления. Многие детские бренды выпускают такие календари к Новому году.

11. Детский проектор

Зимние вечера — время, когда хочется сидеть дома, завернувшись в теплый плед, пить какао, смотреть мультики и добрые сказки. Досуг с проектором значительно полезнее и безопаснее просмотра мультфильмов по ТВ, так как формат проектора не предполагает частого мелькания кадров. Если ребенок еще не может разобраться с диафильмом, то можно заменить проектор на фонарик с диапроектором. В любом случае — такой подарок добавит вечерним просмотрам таинственности и волшебства.

12. Конструктор