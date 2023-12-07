Названы идеальные подарки на Новый год для детей и подростков

В зависимости от возраста ребенка новогодние подарки сильно различаются. Так, если речь идет о малышах до года, то можно подарить специальные коврики для ползанья и грызунки, а вот детям с года до трех нужны игрушки поинтереснее – разные по текстуре, цвету, развивающие, рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

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Докольникам лучше всего дарить игрушки, с помощью которых можно устроить сюжетно-ролевую игру – это могут быть зайчики, мишки, солдатики, куклы.

"Большой радостью для малыша станет покупка игрушечного замка, кухоньки или даже "салона красоты". Он сможет попробовать себя в разных ролях: доктора, повара, парикмахера, родителя и так далее, что позволит ему получить представление об окружающем мире и о том, чем занимаются взрослые", – цитирует Дугенцову Общественная Служба Новостей.

Детям с 7 до 12 лет лучше дарить "сложные конструкторы по типу Lego", головоломки, раскраски, пазлы, книжки, а также настольные игры. С 12 до 18 лет важно обратить внимание на предметы личной гигиены, косметику или одежду, стиль которой нравится ребенку. У детей в этом возрасте лучше спрашивать, что именно он хочет получить в подарок.