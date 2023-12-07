Психолог рассказала, в каком возрасте ребенку можно покупать первый телефон
Самый подходящий возраст для первого телефона - 5-7 лет, уверена детский психолог Наталия Дербенева.
При этом телефон лучше выбрать самый простой - кнопочный, а не смартфон, подчеркнула эксперт в беседе с "Газетой.Ru".
По ее словам, любой гаджет является серьезным отвлекающим фактором, потому как с его помощью человек быстро и без усилий получает порцию дофамина и становится зависимым от такого простого удовольствия. И ребенку зачастую интереснее проводить время с телефоном, где можно поиграть или посмотреть мультик, чем общаться с родителями, читать книги или гулять со сверстниками.
Наталия Дербенева предупреждает о появлении зависимости ребенка от телефона, которая может негативно сказаться на его развитии и эмоциональном интеллекте.
Накануне Госдума приняла закон о запрете телефонов на уроках. Пользоваться мобильным в школах будет запрещено даже в образовательных целях. О том, что ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны.