Психолог рассказала, в каком возрасте ребенку можно покупать первый телефон

Самый подходящий возраст для первого телефона - 5-7 лет, уверена детский психолог Наталия Дербенева.

© 0Российская Газета

При этом телефон лучше выбрать самый простой - кнопочный, а не смартфон, подчеркнула эксперт в беседе с "Газетой.Ru".

По ее словам, любой гаджет является серьезным отвлекающим фактором, потому как с его помощью человек быстро и без усилий получает порцию дофамина и становится зависимым от такого простого удовольствия. И ребенку зачастую интереснее проводить время с телефоном, где можно поиграть или посмотреть мультик, чем общаться с родителями, читать книги или гулять со сверстниками.

Наталия Дербенева предупреждает о появлении зависимости ребенка от телефона, которая может негативно сказаться на его развитии и эмоциональном интеллекте.