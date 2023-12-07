«Старая пугалка»: врач призвал родителей не бояться вести детей к психиатру

Родители часто не обращаются к психиатру, потому что деточку любимую поставят на учет или еще что-то сделают — миллион страхов. <...> Первый раз на учет к психиатру детей не ставят, это старая пугалка! Конечно, первый раз — это консультация. Можно обратиться в государственную клинику платно на условиях анонимности. Можно прийти к частному психиатру и получить консультацию, — сказал Шуров.