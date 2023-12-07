«Старая пугалка»: врач призвал родителей не бояться вести детей к психиатру

Родителям не стоит бояться вести детей к специалисту при любых странностях в поведении, заявил NEWS.ru врач-психиатр Василий Шуров. По его словам, если есть страхи попасть на учет, можно обратиться в государственную клинику платно на условиях анонимности либо к частному психиатру за консультацией.
Родители часто не обращаются к психиатру, потому что деточку любимую поставят на учет или еще что-то сделают — миллион страхов. <...> Первый раз на учет к психиатру детей не ставят, это старая пугалка! Конечно, первый раз — это консультация. Можно обратиться в государственную клинику платно на условиях анонимности. Можно прийти к частному психиатру и получить консультацию, — сказал Шуров.
Психиатр отметил, что обращение за помощью может помочь защитить здоровье ребенка. В крайнем случае, добавил Шуров, можно отправиться к психологу, который проведет тестирование и даст направление к психиатру.
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Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. Сейчас устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. Задержаны отец девочки и директор гимназии.