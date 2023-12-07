В Челябинске ищут ребенка, который пропал после посещения бассейна

В Челябинске при странных обстоятельствах пропал шестилетний мальчик, ребенок должен был доехать домой на машине вместе с отцом. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

По словам матери пропавшего мальчика, ее муж приехал за сыном, чтобы забрать его после занятий в бассейне «Строитель» в Челябинске. Мужчина встретил сына, вместе они подошли к машине, отец подумал, что ребенок уже сел на заднее сиденье и поехал.

По дороге он заговорил с мальчиком, а когда тот не ответил, обернулся и увидел, что ребенка в авто нет. Мужчина вернулся к бассейну и обошел всю округу, но сына не нашел.