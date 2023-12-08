«Навстречу чудесам»: Леонид Агутин, Николай Агутин, Анжелика Варум, Зара Диана Гурцкая, Татьяна Рогозина и Татьяна Абрамова споют вместе с детьми

20 декабря состоится новогодний концерт учеников Международной Академии музыки Николая Агутина с участием звёзд.

© Международная Академия музыки Николая Агутина

Международная Академия музыки Николая Агутина по традиции завершит год большим концертом своих студентов. Вместе с ними на сцену выйдут приглашённые звёзды, в числе которых Николай Агутин, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Зара, Диана Гурцкая, Татьяна Рогозина и Татьяна Абрамова. Каждый номер – это результат общей работы детей и наставников Академии из топовых музыкальных вузов и проектов. Шоу дополнят световые эффекты и захватывающие видеоинсталляции, а за его музыкальное сопровождение ответит музыкальный бэнд Саши Ли (участник «Голоса» из команды Леонида Агутина, недавно выпустивший с ним совместный трек.) - группа «3333».

Николай Петрович Агутин исполнит свою авторскую песню с эстрадным ансамблем Академии.

В этот день состоится релиз первого продюсерского проекта Академии Николая Агутина – группы «Эффект», состоящей из двух учениц Академии Ксении Ершовой и Аделины Хомутовой.

Международная Академия музыки Николая Агутина

В программе – выступления воспитанников Академии и подопечных благотворительного фонда Николая Агутина. Благодаря ему десятки талантливых ребят с ограниченными возможностями смогли исполнить свою мечту и заняться вокалом. Инклюзивные коллективы «Надежда» и «Вера» уже участвовали в разных мероприятиях, в том числе в сольном концерте Леонида Агутина и Дне города Москвы. В этот вечер они в очередной раз докажут: музыка – язык, который объединяет всех.

В welcome-зоне гостей встретят саксофонист, аниматоры и герои популярных мультфильмов – белый плюшевый мишка и волшебные эльфы. Также будут работать фотограф и видеограф.

Ведущий – Антон Зорькин

Адрес: Олимпийский проспект, 7к2

Пресс подход в 14:30

Начало в 15:00

Продолжительность: 1,5 часа