Роль папы в воспитании детей за последнее время изменилась куда сильнее, чем роль мамы. Если раньше отец считался чем-то пугающим, а обращаться к нему следовало на «вы», то теперь папы на детской площадке катают своих малышей на качелях и вместе с детьми гуляют по продуктовому магазину. Сегодня отцы больше, чем когда-либо, вкладываются в своих детей и играют активную роль в их воспитании.

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Многие отцы сейчас стараются быть со своими детьми более терпеливыми и мягкими, даже в периоды эмоционального напряжения, но не знают, что делать с гневом, который может нахлынуть на них в одно мгновение.

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Тлум.Ру предлагает 5 способов для отцов быть ближе с детьми и не раздражаться на них, даже если они постоянно на эмоциях.

№ 1. Поймите, как работает мозг ребёнка

Младенцы рождаются с инстинктом плакать, лягаться и кричать, чтобы остаться в живых. Этот инстинкт сохраняется по мере их роста, пока родители не научат их реагировать ненасильственным, более спокойным способом. На самом деле это наш первый и совершенно нормальный инстинкт — хотеть кричать, пинать, бросаться, ударять и бежать, когда у нас возникают сильные чувства.

Отцам важно понимать эту деталь и не раздражаться, если ребёнок, по их мнению, реагирует как-то не так. И уж точно не перенимать младенческое поведение.

Вместо того, чтобы злиться на наших детей, когда они демонстрируют нормальное для них агрессивное поведение, нам нужно научить их реагировать на сильные чувства, не причиняя вреда себе, кому-то другому или чьему-то имуществу (например, не кидать телефон в стенку). Первый шаг к этому — осознать свои сильные чувства и сделать паузу, чтобы успокоиться.

Мы не можем помочь другому человеку стать рациональным и отказаться от реакции «бей или беги», если мы тоже иррациональны. Поступайте как в инструкции в самолёте: сначала наденьте кислородную маску на себя, и только потом на ребёнка. Нет смысла пытаться успокоить его, если вы и сами уже закипаете.

№ 2. Найдите время для занятий один на один

Один из лучших способов сблизиться с детьми — проводить с ними время один на один. Запланируйте занятия, которые нравятся вам обоим, например, поиграйте в игру или прогуляйтесь. Вы также можете спросить ребёнка, чем он хочет заниматься, и это поможет ему почувствовать, что его слышат и ценят.

Исследования показывают, что дети, которые проводят время со своими отцами, имеют более высокую самооценку и лучшую успеваемость.

№ 3. Проявляйте интерес к их увлечениям

Проявление интереса к хобби и интересам вашего ребенка может иметь большое значение для установления прочной связи с ним. Играет ли он в видеоигры, смотрит фильмы или слушает музыку, активно интересуйтесь тем, что нравится вашему ребёнку. Да, даже если вы не понимаете, кто эти корейские поп-музыканты и не можете отличить BTS от Stray Kids.

Это поможет создать ощущение связи и понимания между вами и вашим ребенком. Отцы, которые интересуются интересами своего ребёнка, имеют с ним более сильную связь.

№ 4. Принимайте участие в школьных мероприятиях

Участие в школьных мероприятиях вашего ребенка может стать отличным способом сблизиться с ним. Посещайте их школьные мероприятия, участвуйте в школьных поездках и помогайте детям с домашними заданиями (но не забывайте о том, что делать это нужно спокойно и терпеливо). Исследования показывают, что дети, чьи отцы посещают школу и интересуются их учебными делами, имеют более высокие оценки и с меньшей вероятностью бросают школу.

№ 5. Создайте семейные ритуалы

Создание семейных ритуалов может помочь отцам построить крепкую связь со своими детьми. Это может быть еженедельный вечер семейных игр или ежемесячная семейная прогулка. Эти ритуалы могут создать чувство принадлежности и единения, что поможет укрепить связь между папами и их детьми. Семейные ритуалы также могут помочь детям чувствовать себя более защищенными и стабильными.