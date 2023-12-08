Здоровое питание для детей: как приучить ребенка есть полезную еду

Никто не будет спорить с тем, что питание играет колоссальную роль в том, насколько счастливой, здоровой и качественной будет жизнь. Далеко не все взрослые сразу понимают, насколько важно сбалансировано и правильно питаться. Что уж говорить о малышах. Очень сложно объяснить ребенку, что ему лучше съесть брокколи и морковку, а не конфетку или тортик. О том, как привить малышу привычки правильного питания, рассказывает женский журнал kleo.ru.

© Клео.Ру

СОВМЕСТНЫЕ ТРАПЕЗЫ

Видео дня

Важно помнить, что главный образец для подражания у ребенка – это его собственные родители. Сложно представить себе правильно питающегося малыша в семье, где мама и папа любят жевать чипсы, балуют себя тортиками, а в холодильнике всегда стоит сладкая газировка. Очень важно давать правильный пример ребенку – питайтесь вместе с малышом разнообразными и полезными блюдами. В целом, правильным будет создать ритуал совместных трапез. Семейные сборы за столом укрепляют связи между людьми и вырабатывают привычку питаться определенным образом.

ИНТЕРЕСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ БЛЮД

Также не забывайте, что малышей привлекает все яркое и необычное. Если украсить привычную кашу полезными фруктами, например, изобразив мордочку какого-нибудь зверя, ребенку будет намного интереснее попробовать такое блюдо. Детям хочется получать яркие эмоции, так что экспериментируйте с оформлением и названиями. Ребенку намного любопытнее будет съесть «космический ужин» из овощей и фруктов, чем питаться банальными салатами. Превратите правильное питание в своего рода игру.

ОТКАЗ ОТ ФАСТФУДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Не стоит с самого детства искушать детей вредной едой. Не забывайте, что фастфуд так сильно нам нравится только потому, что в него добавляют специальные вещества, усиливающие вкус и даже вызывающие привыкание. Пичкать ребенка такими сомнительными продуктами нельзя. Ни в коем случае не превращайте в праздник поход в ресторан быстрого питания. Такие заведения в целом необходимо обходить стороной.

УВАЖАЙТЕ ОТКАЗ РЕБЕНКА ОТ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ

Также нужно помнить, что в детстве формируются вкусовые предпочтения и какие-то продукты могут вызывать у ребенка неподдельное отторжение. Не стоит думать, что малыш старательно вылавливает из супа морковку и выбрасывает ее потому, что он вредничает. Некоторые продукты в детстве действительно могут очень сильно не нравиться. Обычно с возрастом это проходит. Не нужно заставлять малыша есть то, что ему категорически не подходит. Вспомните себя в детстве. Некоторые взрослые рассказывают, что будучи малышами, испытывали рвотные позывы от, например, бананов. А теперь уплетают их за обе щеки.

СОБИРАЙТЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ БОКСЫ В ШКОЛУ