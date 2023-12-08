Педагог поделилась лайфхаком, как справиться с детской истерикой

Даже незначительное разногласие может вызвать у ребенка истерику. Как вести себя в такой момент родителю, изданию The Mirror рассказала преподаватель начальных классов с 20-летним опытом работы Ник Бауэрс.

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По словам специалиста, для положительного исхода во время спора достаточно воспользоваться одним незамысловатым лайфхаком: предоставить ребенку выбор.

Например, если он требует купить ему какую-то вещь или отпустить на вечеринку, то не нужно отвечать категоричным "нет" и наказывать его за неповиновение.

Лучше выстроить диалог следующим образом: "Ты хочешь, чтобы тебе купили эту вещь, или получать прежнее количество карманных денег?". Либо: "Ты хочешь пойти на дискотеку или иметь возможность пользоваться компьютером на этих выходных?".

В таком случае ребенок сам принимает решение и отвечает за него, объяснила преподаватель. Она отметила, что нередко прибегала к такой методике и считает ее достаточно эффективной.