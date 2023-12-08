Как помочь ребенку, который стал жертвой буллинга

Порой дети сталкиваются с ситуацией, когда их дразнят и обижают в школе. Начальник региональной службы детского телефона доверия психолог Наталья Миронова считает, что родители не должны стоять в стороне, поэтому она дала рекомендации родителям, чьи дети подверглись нападкам со стороны.

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Для описания травли в школе сейчас принято использовать понятие «буллинг». Этот термин включает в себя много разных аспектов – от ущемления прав ребенка до жестокого обращения. Буллинг может быть как физическим, так и психоэмоциональным явлением, отметила психолог.

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Буллинг случается и в социальных сетях: шантаж, угрозы, запреты и т. п. Как правило, в нем участвуют не только главный агрессор и его жертва, но и другие фигуранты. Нужно понимать, что буллинг – это не случайный конфликт, а систематическая травля.

Почему происходит буллинг

Наталья Миронова подчеркивает, что причин всегда несколько. Большую роль играет среда. В одних школах администрация четко отслеживает ущемление одними детьми прав других и пресекает это, а в других закрывает на это глаза – там-то и процветает буллинг.

Одни дети цепляются к другим, потому что чувствуют, что те не могут за себя постоять – не хватает морально-волевых качеств. В основном это робкие и застенчивые ребята. Если родители понимают, что их ребенок не ориентируется в том, как постоять за себя, их задача научить его этому. Научить с достоинством разговаривать, а также обучить навыкам самообороны. Главное, чтобы ребенок не боялся пресекать недопустимое поведение в отношении себя и чувствовал в себе способность ответить обидчику.

Кто чаще всего становится объектом травли

По словам психолога, буллинг распространен главным образом в средней школе, когда детям 10-11 лет. Если ребенок покажет своим поведением, что боится, это может только спровоцировать насилие. Организаторы травли наслаждаются чужой униженностью и подавленностью. Если за скромностью вашего ребенка стоит страх, а не хорошее воспитание, с этим нужно работать.

Мальчики бывают втянуты в буллинг чаще всего из-за того, что другим мальчикам нужно показать свое превосходство. Девочки буллят из-за зависти. Кто-то кажется им лучше, чем они, либо наоборот, жертва – замарашка.

Как помочь ребенку в случае травли в школе

Во-первых, не надо говорить ребенку, что если у него проблемы, то пускай сам с ними разбирается. 10 лет – это не тот возраст, когда дети набрались опыта борьбы с коллективом, но им лень его использовать и они пришли к вам. Наоборот, они только попали в этот опыт и им страшно. Сначала научите своего ребенка с этим справляться, а потом уже ожидайте от него самостоятельности в этом вопросе.

Во-вторых, ни в коем случае не надо идти к родителям агрессора и на их уровне пытаться договориться. Пока ваш ребенок пытается набраться смелости, ваш план действий таков: классный руководитель – замдиректора школы по учебно-воспитательной работе – директор – районо – городские и областные учреждения образования, а затем уже уполномоченный по правам ребенка и прокуратура.

В школах детей должны обучать жить с чувством собственного достоинства, не нарушая права других детей. Но если школа не справляется, родители обязаны восполнить этот пробел. А со школой необходимо разбираться.

В каком случае целесообразно поменять класс или школу

Психолог просит родителей обратить внимание на учителя. Если он позволяет себе предвзятость и пренебрежительное отношение к ученику, то значит, дети рано или поздно это подхватят, что сформирует среду, в которой вашему сыну или дочери будет абсолютно неуютно.

Если на уровне школы узел буллинга удается развязать, необходимости переводить ребенка в другую школу нет. Но если ребенок сам вас об этом просит, тут необходимо проявить участие и взвесить вмести с ним все за и против.

Если учителя и администрация говорят, что буллинга у них в школе нет, а ваш ребенок утверждает, что есть, значит взрослые считают нормальной сложившуюся ситуацию, либо они не в силах ее изменить. Тогда непременно следует поменять школу.

Распределение ролей в буллинге

Наталья Миронова напоминает, что в буллинге участвуют не только агрессор и жертва, есть также сторонники агрессора. Они не проявляют агрессивных действий в отношении жертвы, но поддерживают агрессора одобрением, усмешками и похлопыванием по плечу. Еще есть категория наблюдателей-свидетелей. Они не участвуют ни с одной из сторон, просто молча смотрят. И есть защитники. Те, кто не боится стать рядом с жертвой буллинга и защищают ее. Это очень мужественная позиция.

Жертва тает на глазах, агрессор увеличивает свою зависимость от производимого насилия, свидетели боятся, как бы им самим не оказаться жертвой. В итоге в буллинге проигрывают все, кроме защитника, хотя в моменте он тоже идет на риск.

Чтобы исправить ситуацию, можно попробовать поставить агрессора на место жертвы, а жертве задать вопрос: что хорошего ты можешь взять у агрессора? И подвести его к ответу: умение настоять на своем. В его случае защищать себя.

Кто чаще всего становится агрессором

Агрессор – это тоже несчастный ребенок, который сам подвергается жестокому обращению в своей семье. Он перенял эту модель поведения, потому что уверен, что только насилием можно добиться уважения. Кроме того, воспроизводя домашний сценарий в школе, он пытается облегчить свою травму.

Как преодолеть последствия буллинга

Если буллинг был своевременно пресечен, отмечает эксперт, тогда ребенок излечится в своей детской среде через взаимоотношения – другие дети будут с ним общаться, признают и примут в свое сообщество, и травма будет сглажена.

Если травля не прекратилась и ребенок прошел всю школу с унижениями, оскорблениями и побоями, то и дальше по жизни он будет попадать в такие ситуации. Комплекс такой травмы может перерасти в потребность самому издеваться над беззащитными – над животными, например.