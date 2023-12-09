Врач назвала идеальный возраст для первых родов

Понятие «старородящие» или «старые первородящие» использовалось очень давно и обозначало женщин старше 27 лет, в истории родов так и писалось — «старые первородящие», сообщила врач акушер-гинеколог, главврач компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Ольга Палкина. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала историю появления термина, а также назвала идеальный возраст для первых родов.

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«Когда я начинала работать, мы таких пациенток называли "первые роды в 30 лет". Конечно, в настоящее время это не редкость, и все чаще такое явление встречается не только в нашей стране, тенденция к тому, что беременности не молодеют — мировая. Если раньше беременность была нормой и в 18, и в 20 лет, и в 23 года, то в настоящий момент мы все чаще встречаем женщин, которые планируют забеременеть после 35 и даже после 40», — высказалась специалист.

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Палкина предположила, что женщины откладывают заботу о детях на более поздний срок, так как хотят пожить для себя и стать более финансово благополучными. С точки зрения здоровья, это не очень хорошо, отметила врач. Поэтому раньше и было понятие «старые первородящие», чтобы гинекологи обращали внимание на то, что у женщины с возрастом может возникнуть больше сопутствующих патологий.

Объективно у пациентки в 18-20 лет чаще всего не будет какой-то экстрагенитальной, не связанной с гинекологией, патологии. Реже встретится сахарный диабет, повышенное давление, то есть, все то, что сможет в целом осложнять беременность и повлиять на исход родов.

«Конечно, с возрастом хронических заболеваний становится больше, что тоже не очень хорошо влияет на беременность. Именно поэтому большинство гинекологов рекомендуют не откладывать процесс беременности и родов, чтобы они наступали условно вовремя. И как раз по вышеизложенным причинам идеальный возраст для первых родов — это период от 18 и до 30 лет», — поделилась Палкина.

В то же время гинеколог подчеркнула, что нельзя запретить рожать женщинам за 40 или 45 лет, однако в данном случае специалисты должны более внимательно отнестись к возможности наступления беременности у таких пациенток, обследованию и прогнозированию исходов беременности.