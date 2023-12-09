Стоматолог объяснил, когда можно начинать отучать детей от пустышек

Если ребенок слишком часто использует пустышки, это может привести к серьезным последствиям, которые могут повлиять на его зубы и даже речь, рассказал стоматолог Сэм Кох. Об этом пишет The Mirror.

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Исследования показали, что длительное использование манекенов может привести к таким проблемам с прикусом, как увеличение сагиттальной щели, когда передние зубы выступают над нижними, узкая дуга, которая может привести к проблемам с расстоянием между зубами, или открытый прикус, когда между верхним и нижним рядом зубов есть щель.

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Кроме того, может пострадать речь, так как во время использования пустышки достигаются важные этапы развития.

Стоматолог рассказал, что есть два ключевых фактора, когда речь идет о максимально безопасном использовании пустышки: частота и продолжительность.

Он советует родителям ограничить использование пустышек в часы бодрствования и стремиться полностью прекратить их использование к двум-трем годам.

"Это непростая задача, но уменьшение зависимости от пустышек может значительно смягчить потенциальные проблемы с зубами", — говорит врач.

По его словам, отказ от использования пустышек после этого возраста позволяет челюстям и полости рта окрепнуть до того, как прорежутся постоянные зубы. Рекомендуется прекратить грудное вскармливание раньше этого возраста, а также ограничить использование пустышек во время сна, хотя для многих это может оказаться сложной задачей.

Кох предлагает использовать комбинацию стратегий отучения, например, ограничивать использование пустышки в определенные моменты, постепенно отказываясь от нее. Полезно поощрять ребенка, давать ему вместо пустышки игрушку и читать книгу, чтобы он не испытывал стресса.

Доктор Кох предупреждает, что при использовании пустышек следует обращать внимание на симптомы изменения прикуса. Это может быть изменение речевого поведения, высовывание языка или изменение дыхания. Регулярные осмотры у стоматолога помогут выявить возможные проблемы на ранней стадии.