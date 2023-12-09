Психолог назвала лучшие новогодние подарки для детей

Новогодний подарок не должен разочаровать ребенка, поэтому к его выбору нужно подойти со всей ответственностью, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова.

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По ее словам, маленькие дети любят сюрпризы, поэтому при выборе подарка важно учитывать хобби ребенка. Для мальчиков подойдут конструкторы LEGO, военная или строительная техника, самолеты и машины, а для девочек — куклы, отметила эксперт.

Здорово вместе написать письмо Деду Морозу, так родители узнают, что ребенок хочет получить и постараться это подарить. Можно с ребенком поговорить, если он постарше и не верит в Деда Мороза. Для маленьких детей важно волшебство, мечта, важно преподнести сюрприз, чтобы подарок под елку принес Дед Мороз, — сказала Наумова.

Психолог отметила, что подростки зачастую сами часто выбирают подарки и просят лишь денежную сумму, чтобы его купить. По словам Наумовой, они предпочитают гаджеты и аксессуары к ним, например, колонки или наушники. Многие подростки любят технику, но в первую очередь родителям важно обращать внимание на их увлечения.