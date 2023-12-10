Мыши, зайцы, страшный Чуд. Выбираем книги для чтения с детьми

Московские библиотекари по выходным рассказывают читателям mos.ru о детских книгах, которые приятно обсуждать всей семьей. Алина Коршунова из библиотеки № 21 рекомендует произведения Роба Буйе, Кадзуо Ивамуры, Евгения Гаглоева.

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Малышам

«Знаешь, как я тебя люблю?» Сэма Макбратни

Когда сгущается ночь, все малыши забираются в кровать и начинают задавать мамам и папам бесчисленные вопросы. «Что такое Луна? А почему надо спать? А ты меня любишь? А как сильно?» Так же делает маленький зайчик, главной герой этой милой и трогательной истории. Папа-заяц с большой любовью отвечает ему — вам будет сложно удержаться от умиления.

Кстати, эта книга давно разошлась на цитаты. Например, известная фраза: «Я люблю тебя до Луны и обратно» — именно оттуда. Тонкая и нежная, иллюстрированная в стиле классической детской книги времен Беатрис Поттер, сказка даст повод поговорить со своим малышом о самом важном — о том, как сильно вы его любите.

«14 лесных мышей» Кадзуо Ивамуры

Серия «14 лесных мышей» писателя и иллюстратора Кадзуо Ивамуры — отличный способ привить малышу любовь к чтению и познакомить с культурой Японии. Акварельные иллюстрации не оставят равнодушными ни детей, ни родителей.

Книги рассказывают о жизни мышиного семейства, которое то отправляется на пикник, то идет стирать (не без приключений, конечно), то празднует Новый год. Первая книга (всего их 12) вышла в 1983 году. С тех пор серия успела стать настоящей классикой в мире детской книги, а Кадзуо Ивамура получил премию Japan Picture Book Award, которую вручают за лучшие книжки-картинки.

Детям постарше

«Чуд» Бертрана Сантини

Каждый ребенок знает, что под кроватью живет монстр, который ест носки. Но мало кто знает про Чуда — монстра, питающегося только самыми добрыми, умными и чудесными детьми. Других в меню нет — от всяких хулиганов у него несварение. Но однажды он встречает девочку по имени Мадлен — смышленую и дружелюбную, и осознает, что есть ее совсем даже и не хочется.

Прочтите с детьми эту самую хулиганскую осеннюю книжку и поразмышляйте о шалостях и проказах, которые могут довести взрослых до белого каления, но совершенно точно обезопасят от встречи с Чудом.

«Все из-за мистера Террапта» Роба Буйе

«Все из-за мистера Террапта» заслуживает отдельного внимания. Это история об обычном классе, куда приходит необычный учитель. Он объединяет дружбой абсолютно разных ребят, каждый из которых проходит через собственные испытания, и учит задумываться о серьезных вопросах. Юные читатели откроют для себя много нового и смогут сделать важные выводы. А родители улыбнутся, вспоминая собственные школьные годы.

Американский писатель Роб Буйе говорит с детьми на равных, как со взрослыми. Он касается важных и сложных тем, из которых, в сущности, и состоит жизнь.

Подросткам

«Киринблог» Наталии Волковой

Кира мечтает стать актрисой, но сталкивается с диагнозом алопеция — у нее начинают выпадать волосы. Болезнь, кажется, исключает мечты не только о сцене, но даже об участии в выпускном спектакле. Однако на помощь Кире приходят друзья, напоминая о главном: каким бы ты ни был, ты уникален, и в этом твоя сила.

Графический роман Наталии Волковой высоко оценили не только в России, но и за рубежом. У нас в стране она получила за него премию VII Международного конкурса имени Сергея Михалкова.

«Арканум» Евгения Гаглоева

Миры Санкт-Эринбурга полны магии, науки и неизведанных чудовищ. Близнецы Лера и Максим возвращаются в родной город после смерти отца, надеясь начать жизнь, полную свободы и новых знакомств. Но после странного землетрясения к берегу моря причаливает необычный корабль, а в городе начинают пропадать люди. Утром на пляже обнаруживают мальчика, который не помнит кто он и откуда, но умеет дышать под водой. Кажется, лето для главных героев не будет таким уж беззаботным.

Трилогия Евгения Гаглоева погрузит читателей в мир, где волшебство, загадки и тайны соседствуют с привычными порядками и явлениями. Здесь каждый найдет для себя что-то по вкусу: захватывающий поворот сюжета или интересные факты о мире, в котором мы живем.