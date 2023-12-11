Сказочные места Подмосковья: куда отвезти ребенка на Новый год

В последние годы в Московской области появилось много тематических детских парков, которые «специализируются» на сказках. Стараются и в провинции. Предприимчивые города разобрали себе «в собственность» главных героев российских сказок и былин, а теперь на этом основании выстраивают интересную туристическую инфраструктуру. Куда же можно поехать с детьми в праздничные дни в Подмосковье и в соседних областях?

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В Подмосковье множество интересных мест для детей со сказочной тематикой. Остановимся лишь на некоторых из них. Например, в области как минимум две детских площадки, посвященных Лукоморью. Первая из них — Дом сказки «Лукоморье» в Коломне. Это интерактивный музей, где практикуют театрализованные представления, а героем сказки может стать любой посетитель. «Начинка» музея доставит массу удовольствий юным любителям сказок. Тут можно нарядиться в богатыря и подержать в руках меч, воспользоваться ухватом Бабы Яги, посидеть на древних сундуках и даже отчеканить себе на память Лукоморскую монету из латуни, алюминия, мельхиора и меди. Самым маленьким предоставляется возможность собрать как конструктор игрушку позапрошлого века «Лесовичок». Это делается без современных элементов и даже без клея.

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Другое «Лукоморье» находится в Ленинском районе Подмосковья — в совхозе имени Ленина. Так здесь называется большое детское пространство, где почти по половине его территории проходит огромный веревочный парк. Дети любят играть в построенном тут сказочном замке с винтовыми лестницами, темницами, горками и тайниками, а также на площадке «Незнайка» с маленькими домиками. Для самых активных — комплекс для лазания с горками, надувной батут и бассейн с шариками. А еще тут много скульптур сказочных персонажей и каруселей.

В поселке Томилино городского округа Люберцы тоже построили «Парк сказок». Такое название это место отдыха получило благодаря установленным тут скульптурам героев сказок. Тут и Баба-Яга, и Кощей Бессмертный, и Царевна-лебедь, и многие другие персонажи. Всего - два десятка фигур. Самой необычной считается композиция «Белка и Стрелка», посвященная собакам-космонавтам. Над ней по вечерам зажигается подсветка из лампочек, символизирующих звездное небо. Появление тут «Белки и Стрелка» объясняется тем, что будущие собаки-космонавты были найдены именно в Томилино. В парке для детей предусмотрены игровые зоны «Поляна сказок», «Маша и медведь», «В гостях у Бабы-Яги, «Белка и Стрелка». Здесь же расположен веревочный парк и батут.

Подворье «Берендеево царство» в Серпухове еще продолжает обустраиваться, но происходит это уже 24 года, поэтому здесь уже есть на что посмотреть и чем заняться. В тематическом парке установили скульптуры практически всех известных персонажей русских сказок. За интересными фотографиями и прогулкой на свежем воздухе и едут сюда многочисленные туристы. Всего здесь 80 скульптур, а перекусить можно в затерявшейся среди сказочных героев кафе-блинной. Во «Дворце царя Берендея» гостей привлекают скульптурные композиции и уникальный сад с редкими растениями. Также можно посетить центр ремесел, контактный зоопарк, где кормят кротких кроликов и оленей. Есть тут и африканские рыси. Для туристов постоянно устраиваются экскурсионные программы, мастер-классы, праздники для самых маленьких. Посетители могут снять барбекю-площадки, дома и беседки.

Где еще можно увидеть сказку?

В Боровском районе соседней Калужской области есть уже довольно популярный парк «Этномир». А его частичкой является тематический парк «Волшебная страна», созданный по мотивам сказки Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Он расположен рядом с деревней Петрово. Конечно, тут есть знаменитая дорожка из желтого кирпича, вдоль которой гости парка посетят перевернутый дом Элли, пещеру Гингемы, замки волшебниц, встретят Страшилу, Железного Дровосека, трусливого Льва и других героев книги. Во всей красе представлен Изумрудный город. Тут можно остаться ночевать в одном из сказочных домиков, а на утро продолжить обход территории.

Есть в Калужской области и еще одно сказочное место - «Вихляндия», До него добираться подольше, чем до «Этномира». «Вихляндия» находится в легендарном древнем Козельске. Здесь располагаются дом и подворье, созданные архитектором Владимиром Колесниковым и хозяином Владимиром Вихлянцевым. В центре подворья был построен сказочный дом в виде дерева. Вся территория заполнена скульптурами сказочных персонажей. Есть домик на бобовом стебле и Дом Разбитых Кораблей, любителей техники удивит техно-гараж, а отдохнуть от фотосессий можно в одной из многих причудливо украшенных беседок.

Парк «Заповедник сказок» находится в Кирове. Это место считается резиденцией Кикиморы. И не случайно — в вятском крае множество болот. В созданном тут музее рассказывается о самых известных персонажах сказок. Хозяйка тут Кикимора, но можно встретить Жар-птицу, Снежного человека, Деда Мороза, Пеппи Длинный Чулок, Илью Муромца и Берендея. Кикимора, кстати, живет в отдельном маленьком домике. В местном парке гости могут перевоплотиться в различных сказочных героев, побывать в зеркальном дворце Снежной Королевы, в пещере Хозяйки Медной горы и на даче Деда Мороза.

Есть в Тверской области поселок Приволжский, что недалеко от города Кимры. Ранее сие место именовалось деревней Гадово. Именно тут группа энтузиастов создала дом-музей Змея Горыныча. Гордость экспозиции — большая подборка изображений и статуэток змеев и драконов. Фонды пополняются за счет подарков от туристов и поделок, созданных на заказ. У дверей гостей встречают сам Горыныч, а также его «товарищи»: Змей-искуситель, Великий Полоз и Кобра-Нагайна. Экскурсия в это место называется «В гостях у Гадюки Васильевны», которая в образе Кикиморы подсаживается в автобус к туристам еще при въезде в поселок. Для детей тут устраивают театрализованные представления с обязательным участием Змея Горыныча. А пока малыши заняты в музее, взрослые могут посетить трактир «Змей Горыныч».

Самое раскрученное, а заодно и самое новогоднее сказочное место России находится в городе Великом Устюге Вологодской области. А все благодаря резиденции Деда Мороза. В конце прошлого века этот бренд был запущен с подачи столичного градоначальника Юрия Лужкова и за прошедшие почти четверть века об этом месте узнали все россияне, а миллионы тут и побывали. Сегодня в Великом Устюге вы не сможете забыть, что находитесь на родине Деда Мороза — о нем тут напоминает все. Туристическая инфраструктура здесь развита как нигде в России. Вотчина Деда Мороза расположена в 13 километрах от города в шикарном сосновом бору. Гости посещают дом «дедушки» с огромным количеством волшебных комнат и Ледником, где он живет летом. На территории разбиты Зимний сад и зоосад. Посетителям покажут как в местной кузнице делают подковы для коней Деда Мороза. В обязательной программе есть обязательное знакомство и с самим новогодним кудесником.

Что касается внучки Деда Мороза, Снегурочки, то она прописана в Костроме. Ее терем стоит на высоком берегу Волги. Построили его ровно 15 лет назад. Терем бревенчатый, с резными наличниками и подворьем. Гостей может встретить сама хозяйка терема, а в нем удастся пообщаться с ее верными друзьями — домовыми и котом Баюном.

А вот в деревне Вершинино Плесецкого района Архангельской области было объявлено, то именно отсюда родом знаменитый сказочный Иванушка-дурачок. Пока что инфраструктура вокруг этого бренда только создается. Главное событие здесь — праздник «Кенозерская дураковина», у которого нет какой-то постоянной даты и он может проводиться даже несколько раз в год. Главный герой праздника — Иван-дурак. В деревне также можно посетить музей эпического наследия «В Начале было Слово» и музей «Рухлядный амбар», куда местные жители приносят предметы старинного быта.

Всех перещеголяла Ярославская область. Практически каждый район выбрал себе сказочного героя и честно эксплуатирует приобретенные бренды в туристических целях. Кто мог стать таким героем для районного городка Гаврилов-Ям? Конечно, ямщик Гаврила. Так и появился Музей ямщика, где находится и единственный в России памятник ямщику. Гаврилов-Ям и начинался как ямская станция на пересечении двух трактов. Музей расположен в дореволюционном здании, стилизованном под старинную карету. Здесь собраны большие коллекции ямщицкой утвари и гужевого транспорта. Это сани, волокуши, розвальни и другие представители транспорта древности. Гостей встречают сам Гаврила и его жена Дуня.

Рыбинский район Ярославщины «приватизировал» двух персонажей сказок — Курочку Рябу и Тыгыдымского коня. В поселке Ермаково Курочке-Рябе выделено свое помещение, где собрано более 2 тысячи экспонатов, ей посвященных. Прежде всего это курочки, петушки, яйца, воплощенные в вязании, рисунках, из картона, стекла, фарфора, дерева, ткани, пластика... Гостям предлагают тут сделать роспись заготовок для курочек.

Тыгыдымский конь обосновался в деревне Мухино. Еще несколько лет назад тут практически не осталось местных жителей. Затем деревня ожила благодаря семейной паре, создающей здесь музей-этнопарк «Деревня Тыгыдым». Они то и поселили в этнопарке Тыгыдымского коня, известного по сказкам, скульптура которого стоит в окружении лавок, амбаров и рубленых домиков...

Не отстает от маленьких городков области и центр региона — Ярославль. Здесь появился туристический комплекс в честь былинного богатыря Алеши Поповича, хотя по преданиям он родился в Ростове Великом. Считается, что нынешний «Алеша Попович Двор» находится как раз на том месте, где располагалась богатырская застава. Туристы живут здесь в номерах, названных именами сказочных героев, обедают в ресторане «Лукоморье», а на «Алешином подворье» проходят развлекательные мероприятия. Детям не дадут скучать сам Алеша Попович со своей женой Любавой Ярославской, конь Юлий и «потомок» Змея Горыныча. Мальчиков посвятят в богатыри, а девочек — в хранительниц очага. Все желания ребят в будущем сбудутся, так как напишут они их пером птицы Феникс в избе у Алеши Поповича.

Ярославский город Мышкин — сам по себе город музей. Он почти полностью сохранил свой провинциальный облик. В городе с населением менее 6 тысяч человек действует восемь музеев и среди них — единственный в мире Музей мыши. И с выбором своего сказочного героя тут проблем не было. Это мышка-норушка. Здесь есть даже Дворец мыши, а экспозиция полностью посвящена маленькому грызуну, сопровождающему человека в ходе всего его существования. Не могли устроители музея обойти и подвиги мышей, а они тоже были. Ведь именно мыши до человека также летали в космос.

А у райцентра Пошехонье лицо города — Водяной. Его штаб расположился в местной детской библиотеке. Тут часто проводят театрализованные представления с участием не только Водяного, но и «лягушек» и «кикимор». После интерактивных программ всех участников по традиции угощают ухой. Летом Водяного чествуют по-особому — ежегодным проведением праздника «Хозяин рек пошехонских». Любят в Пошехонье и обитателей здешних лесов — бурых медведей. Недалеко от библиотеки работает музей «Топтыгин дом», полностью посвященный медведям.

На пороге сказочного «Дома Берендея» в Переяславль-Залесском туристам предложат хлеб-соль и медовуху, а встретит их сам Царь-Берендей. Кроме знакомства с обстановкой царского жилища, здесь можно научиться играть на гуслях, посмотреть представление кукольного театра, послушать сказки и сесть на трон Берендея. Все желающие смогут расписать себе на память деревянную игрушку, которая приносит счастье.

Сразу несколько сказочных локаций расположено в Ростове Великом. Здесь туристов ждет музей «Заветные палаты Ивана-царевича». Тут работает постоянная интерактивная экспозиция «За здоровьем к Ивану-царевичу». Посетителей ждет дегустация древней каши полбы под ключевую воду и мастер-класс по изготовлению сонной подушечки. Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч расскажут все свои сказочные тайны, а Жар-птица проведет прямо-таки сеанс исцеления по душевному и духовному здоровью.

Недалеко от Ростовского кремля и озера Неро есть музей — гостевой дом «Царевна-лягушка». Тут ребятишкам предложат интерактивную игру-путешествие по известной сказке. Всех гостей ждут такие же испытания, как и героев сказки. В музее можно увидеть уникальную выставку фигурок лягушек. Соответствующий здесь и мастер-класс - изготовление лягушки. Можно попробовать сделать ее на магните, из гипса или пластилина. Желающие попробуют самостоятельно смастерить глиняную свистульку.

Также Ростов является вотчиной и Емели со своей щукой. Считается, что именно в местном озере Неро Емеля поймал эту рыбку. В честь этого стародавнего сказочного события на берегу озера ежегодно зимой проводится праздник «По щучьему велению» с играми, забавами, соревнованием по ловле рыбы, катанием на печи и с дегустацией наваристой щучьей ухи.