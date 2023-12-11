Эксперты дали советы по выбору зимней обуви для детей

Специалисты волгоградского Управления Роспотребнадзора рассказывают родителям, как обеспечить детям максимальный комфорт и безопасность при ходьбе в холодное время года.

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В первую очередь эксперты рекомендуют волгоградцам отдавать предпочтение обуви из натуральных материалов, например, из кожи. Она гибкая, мягкая и позволяет коже дышать. В такой обуви ноги ребенка не будут потеть, а значит, не будут и промерзать.

Во-вторых, важно, чтобы стопа малыша правильно формировалась. Поэтому стоит обратить внимание на форму носка. Он должен быть широким и закругленным, чтобы пальцы не деформировались.

А вот задник должен быть плотным и жестким, чтобы нога не съезжала в сторону. Стоит не забыть проверить и внутренние швы – они могут оказаться грубыми и натрут ребенку ноги.

Выбирая обувь, стоит уделить внимание и подошве. Зимой скользко, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы она была рифленой и достаточно гибкой. Каблук должен быть широким от 0,5 до 1 см высотой.

Размер и форма обуви должны соответствовать стопе малыша, поэтому рекомендуется идти в магазин с ребенком, чтобы он сразу примерил обновку.