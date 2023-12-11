Врач назвала безопасное количество мандаринов для ребенка

«Для взрослого человека норма мандаринов – до пяти некрупных штук в день. Желательно распределить их на целый день и съедать порционно, а не за один раз. Необходимо учесть, что чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара, тем выше его гликемический индекс, а, значит, порция должна быть меньше», – отметила врач.