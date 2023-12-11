Врач назвала безопасное количество мандаринов для ребенка
Норма мандаринов для ребенка начальной школы – две штуки в сутки, а детям до года цитрусовые давать нельзя. Об этом журналистам сообщила врач-аллерголог Научно-исследовательского клинического института детства министерства здравоохранения Московской области Алена Бондаренко.
«Даже самый полезный продукт может оказаться вредным, если съедать его в чрезмерном количестве. Детей до года не рекомендуется вообще угощать мандаринами, с года можно дать одну дольку фрукта в день. Малыша в три года можно угостить половинкой фрукта. Дети постарше, дошкольники могут съесть целый мандарин. Младшим школьникам можно дать два небольших мандарина», – сказала она.
Врач отметила, что сигналом о переедании цитрусовых являются высыпания на коже. Алена Бондаренко добавила, что мандарины, как и любые другие цитрусовые, повышают аппетит. Поэтому их не рекомендуется есть перед ужином.
«Для взрослого человека норма мандаринов – до пяти некрупных штук в день. Желательно распределить их на целый день и съедать порционно, а не за один раз. Необходимо учесть, что чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара, тем выше его гликемический индекс, а, значит, порция должна быть меньше», – отметила врач.