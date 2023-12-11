Как воспитать успешных и счастливых детей в 21 веке

Из чего складывается успех и благополучное будущее у ребенка? Делать с ним уроки или не делать? Как поддерживать мотивацию? Опытом делится мама 17 детей, автор книг и тренингов для женщин, общественный деятель Валентина Красникова.

© Eva.ru

Методика воспитания детей — Золотой треугольник

Конечно, в каждой семье своя методика. Часто это система воспитания, построенная на личном опыте и анализе. Сейчас можно увидеть очень много мнений и теорий насчет воспитания детей. Но самый лучший метод — это когда ты пробуешь определенные инструменты и получаешь желаемый результат. Первое, что движет хорошими родителями — это стремление сделать детей счастливыми и подготовить их к самостоятельной жизни.

Родителям очень непросто воспитывать детей в современных реалиях. Отовсюду настойчиво внушают мысль, что без услуг психологов и модных методов невозможно вырастить здоровую личность с сильным характером. Но существует немало доказательств обратного. Любой родитель способен сам вырастить счастливого, ответственного, благоразумного и самостоятельного человека. Такого результата не достичь без баланса в воспитании. В системе Валентины Красниковой такой баланс называется «Золотой треугольник воспитания», который основан на трех фундаментальных принципах: Горячем сердце, Холодной голове, Твердой руке.

Для того, чтобы дать своему ребенку сильный характер, который будет основой успешного будущего, недостаточно просто любить и удовлетворять желания или выстраивать только строгую дисциплину. Важно, чтобы все три принципа были в балансе.

Горячее сердце

Конечно, это — любовь. Горячая, безусловная, постоянная.

Большое счастье для ребенка, когда его любят и принимают безусловно. «Горячее сердце» — самый главный фактор в воспитании. Но одних эмоций недостаточно. Родитель, как тренер. Ребенка мало просто любить. Мы должны дать сильный характер, научить преодолевать трудности, подготовить к взрослой жизни. А этого не добиться без «холодной головы».

Холодная голова

Это долгосрочная стратегия воспитания. Всегда нужно помнить о том, что родитель дан ребенку не для того, чтобы только баловать его, удовлетворять все хотелки и оберегать от сложностей. В реальной взрослой жизни все будет иначе. Придет время, и ему придется самому отвечать за свои решения и поступки.

Холодная голова помогает руководствоваться здравым смыслом в принятии решений и выборе методов воспитания. Она позволяет смотреть на жизнь ребенка не только в сегодняшнем дне, а смотреть на точку Б.

Например, если ребенок требует купить ему игрушку и бьется на полу в истерике, принцип «холодная голова» помогает исправить конкретную ситуацию, анализировать, чем вызвано такое поведение и к чему приведет в дальнейшем.

Твердая рука

Метод воспитания, основанный на фундаментальных принципах, когда решения взрослого постоянны, последовательны и не зависят от настроения. Родитель понимает и всегда помнит, что главная его обязанность — это воспитать ответственного человека, который сможет отвечать за свои решения и действия. Его моральный фундамент будет достаточно крепок, чтобы сказать «нет» и четко разграничивать понятия добра и зла. Это и вдохновляет родителей и дает силы быть последовательным в своих действиях.

Почему «5» не гарантия, а «2» не приговор

В нашем советском прошлом работала парадигма: учись хорошо, и все у тебя будет хорошо. Хорошие оценки были заголомо поступления в хороший вуз. По окончании вуза, предоставлялись гарантированные рабочие места. Бесплатная медицина, пенсия, образование… Увы, наших детей ждет другая реальность. Их мир будет наполнена рисками, о которых мы и подозревать не можем, а рассчитывать на то, что было у выходцев из советских времен, им не приходится.

В то же время перед ними открыты множество возможностей: дистанционное образование, онлайн-курсы, которые помогут получить современную, хорошо оплачиваемую профессию в любой момент своей жизни.

Никто ни в коем случае не призывает отказаться от высшего образования и расширения кругозора. Важно помнить, что фундамент успешного будущего создает характер. Именно он позволит выстоять в трудностях, найти выход из любой ситуации, верить в свои силы и не разочаровываться ни в себе, ни в окружающем мире.

С самого рождения ребенок учится самообладанию, терпению, важным навыкам. Даже умение завязывать шнурки и пришивать пуговицы — это важный шаг к становлению сильного характера. К сожалению, современные родители слишком много времени уделяют образованию, забывая об элементарных навыках, без которых во взрослой жизни будет сложно. Хочется пожелать всем родителям помнить о том, что здоровая самооценка, уверенность в себе и своих силах формируются не знаниями, а навыками. Только тогда ребенок сможет найти свой путь и двигаться на внутренней мотивации.

Уроки с детьми: делать или не делать

Возможно, ответ будет неожиданным для многих. Уроки — это ответственность детей. Родители все свои домашние задания уже сделали, пришло время детей. Поверьте, дети вполне способны сделать уроки самостоятельно даже в первом классе. Помочь прочитать задание — да, делать вместе — нет.

В погоне за оценками, рейтингом класса, одобрением учителя, желанием быть лучшими родители забывают о самом главном. Выполнение уроков за ребенка (или вместе с ним) не только не научит его ответственности, но и навредит.

Не будет такого, что в один из дней ребенок скажет: «Я взрослый, теперь я буду делать уроки сам». Приучая детей к своей помощи, к тому, что за него подумает мама, мы лишь вредим, а не помогаем. Однажды вам это все надоест, а программа станет слишком сложной. Воспитание самостоятельности и ответственности — это системная, долгая, последовательная, работа родителя совместно с ребенком.

самоорганизация;

умение планировать время;

разделение больших задач на мелкие;

умение справляться с рутиной. За умением выполнять домашние задания стоит очень многое:

Уроки — это та же рутина,с которой сталкивается каждый взрослый в своей работе. И если ребенок с детства не приучен ее преодолевать, то во взрослой жизни ему придется столкнуться с множеством проблем.

Доверять сбор рюкзака и выполнение домашних заданий — это еще и элемент доверия. Так вы показываете ребенку, что верите, что он справится, вы верите в него и его способности. Да, возможно он забудет несколько раз дневник и сменку, получит плохую оценку, но это временно и поправимо.

Однако все вышесказанное — это не призыв полностью отстраниться. Можно и нужно проверить выполненное задание при необходимости, помочь разобраться в сложном вопросе, подбодрить и помочь поверить в то, что он справится. Но не делать за ребенка или вместе с ним.

Как поддерживать мотивацию ребенка

Вы замечали, какие целеустремленные маленькие дети? Как они учатся ползать, ходить, есть? Они хотят и готовы все делать сами! А самое главное — они не боятся ошибаться! Они делают до тех пор, пока у них не получится. И перед взрослыми стоит непростая задача — не убить в детях это качество. Ведь именно такой ребенок вырастет успешным. Он будет пробовать еще и еще, идти чуть дольше и чуть дальше остальных.

Как поощрять инициативу, чтобы не убить любопытство и энтузиазм:

Поддерживайте желание изучать

Дайте ребенку возможность исследовать окружающий мир. Дайте ему свободу пробовать новые вещи и задавать вопросы. Это касается всех сфер жизни: налить самому молоко, ходить по лужам, подержать червяка, помогать мыть машину и т.п. Детям интересно все! Не потушите огонь в маленьком исследователе.

Предоставляйте возможности

Дайте ребенку возможность осваивать новые умения. Поощряйте стремление побеждать, изучать, делать то, что вчера было не под силу.

Будьте примером

Рискуйте, пробуйте новое, показывайте, что вам тоже бывает тяжело, но вы не сдаетесь. Это поможет ребенку чувствовать в себе силы и мотивацию.

Поощряйте усилия

Хвалите ребенка за его старания и прогресс, а не только за успехи. Это поможет им оставаться мотивированными и продолжать действовать.

Поддерживайте