Психологи выяснили, какие игры полезны для детей

Современные дети неразлучны с цифровыми устройствами: в гаджетах и планшетах они разбираются куда лучше родителей. За последние годы детское экранное время значительно увеличилось: сейчас это в среднем более 3 часов в день. И играют сегодня чаще не в школу или магазин, а "режутся" в цифровые стратегии и "бродилки".

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Кроме того, цифровые игры часто используют и педагоги - как средство обучения. Но так ли они эффективны? Специалисты факультета психологии МГУ им. Ломоносова вместе с коллегами из Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований провели уникальный эксперимент: проанализировали, как цифровые и традиционные игры влияют на развитие дошкольников. Результаты работы опубликованы в журнале Всемирной организации по дошкольному воспитанию при ЮНЕСКО.

В эксперименте приняли участие 136 детей. Их разделили на группы, где они в течение трех месяцев занимались играми одного типа: традиционная сюжетно-ролевая игра, настольные игры, цифровые игры.

- Мы протестировали детей сразу после занятий и спустя 4 месяца по окончании игровых сессий, - рассказал завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса. - Обращали внимание на развитие зрительной рабочей памяти, слухоречевой памяти, когнитивной гибкости, поведенческого сдерживающего контроля. Это основные компоненты умения управлять своим поведением - так называемой саморегуляции.

Результаты эксперимента показали: в краткосрочной перспективе цифровые игры положительно повлияли на развитие детей. Но этот эффект оказался неустойчивым.