Почему важно устраивать праздник детям на Новый год

Устраивать детям праздник на Новый год необходимо, потому что эта традиция приносит малышам положительные эмоции, а также влияет на развитие правильных ценностей у подрастающего поколения. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказала психолог Анастасия Исаева.

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— Ребенок вырастает и в какой-то момент начинает понимать, что Деда Мороза не существует. Сначала он может, конечно, расстроиться, но потом начинает понимать, что это заслуга родителей, которые все организовывали, — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что так ребенок поймет: родителям важно не просто «отделаться» подарком, а создать настроение и окунуть в новогоднюю сказку для того, чтобы порадовать его.