Психолог Исаева рассказала, почему важно устраивать праздник детям на Новый год
Устраивать детям праздник на Новый год необходимо, потому что эта традиция приносит малышам положительные эмоции, а также влияет на развитие правильных ценностей у подрастающего поколения. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказала психолог Анастасия Исаева.
— Ребенок вырастает и в какой-то момент начинает понимать, что Деда Мороза не существует. Сначала он может, конечно, расстроиться, но потом начинает понимать, что это заслуга родителей, которые все организовывали, — подчеркнула она.
Эксперт добавила, что так ребенок поймет: родителям важно не просто «отделаться» подарком, а создать настроение и окунуть в новогоднюю сказку для того, чтобы порадовать его.
Исаева отметила, что воспоминания о таких ярких моментах станут своеобразной основой и большим ресурсом для психики человека. Атмосфера праздника поможет в будущем сохранить и развить креативное мышление и способность фантазировать, передает «Мослента».