Как не навредить детям, покупая новогодние подарки

Преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Росбиотеха Инга Беляева рассказала, как не ошибиться при выборе сладких подарков.

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Многие дети не представляют праздник без конфет. Однако не все новогодние мешочки содержат безопасные и полезные конфеты и шоколадки. Прежде всего, нужно смотреть на срок годности подарка.

Эксперт советует отдавать предпочтение максимально натуральным сладким изделиям, в которых не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, идентичные натуральным ароматизаторы, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов.