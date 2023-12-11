Как не навредить детям, покупая новогодние подарки
Преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Росбиотеха Инга Беляева рассказала, как не ошибиться при выборе сладких подарков.
Многие дети не представляют праздник без конфет. Однако не все новогодние мешочки содержат безопасные и полезные конфеты и шоколадки. Прежде всего, нужно смотреть на срок годности подарка.
Эксперт советует отдавать предпочтение максимально натуральным сладким изделиям, в которых не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, идентичные натуральным ароматизаторы, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов.
По словам Беляевой, наиболее оптимальным будет молочный шоколад с содержанием какао-бобов не более 30%. А вот горький шоколад может нанести вред детской нервной системе. Эксперт не советует покупать детям различного рода батончики, которые содержат слишком много сахара, эмульгаторов и красителей, пишет Радио «Комсомольская правда».