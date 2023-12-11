Как объяснить ребенку, что подарок слишком дорогой

Дети всегда ждут исполнения желаний на Новый год. Детский и семейный психолог Светлана Смирнова рассказала, как объяснить ребенку, что подарок, который он просит, слишком дорогой, сообщают «Известия» .

По словам специалиста, ребенку следует честно рассказать про финансовые обстоятельства в семье. Это не разрушит чудо, а научит детей адекватному восприятию реальности.

Также психолог советует изначально рассказать ребенку историю о том, что Дед Мороз не может исполнить любое желание, а дарит небольшие подарки. Кроме того, можно написать ответное письмо от Деда Мороза, в котором он объясняет, почему в этом году сделал такие подарки.