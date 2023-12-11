Психолог назвала признаки того, что у ребенка в школе проблемы

Одна из экспертов с телеканала «Доктор», психолог Елена Толстая рассказала, как понять, что с ребенком что-то происходит, если сам он не спешит откровенничать. На фоне недавней стрельбы в брянской школе такая информация очень актуальна для родителей, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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В числе признаков – нежелание рассказывать о школе, о ребятах, ребенок дает односложные ответы и раздражается, если начать расспрашивать, старается уйти от разговора. Может обманывать, и здесь нужно следить за языком тела: ребенок «закрывается», скрещивая руки или ноги, отмахивается, выставляет перед собой ладони, оглядывается по сторонам.

Стоит также обратить внимание, если у школьника стали часто «теряться» вещи, если вдруг ребенок решил измениться в более «безопасный» вид, если появляется агрессия или замкнутость при упоминании кого-то из одноклассников или учителей. При этом стоит обратить внимание, если ребенок приходит домой испачканным, слишком рано или слишком поздно из школы.