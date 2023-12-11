Психолог назвала признаки того, что у ребенка в школе проблемы
Одна из экспертов с телеканала «Доктор», психолог Елена Толстая рассказала, как понять, что с ребенком что-то происходит, если сам он не спешит откровенничать. На фоне недавней стрельбы в брянской школе такая информация очень актуальна для родителей, сообщает ИА NEWSDATA.RU.
В числе признаков – нежелание рассказывать о школе, о ребятах, ребенок дает односложные ответы и раздражается, если начать расспрашивать, старается уйти от разговора. Может обманывать, и здесь нужно следить за языком тела: ребенок «закрывается», скрещивая руки или ноги, отмахивается, выставляет перед собой ладони, оглядывается по сторонам.
Стоит также обратить внимание, если у школьника стали часто «теряться» вещи, если вдруг ребенок решил измениться в более «безопасный» вид, если появляется агрессия или замкнутость при упоминании кого-то из одноклассников или учителей. При этом стоит обратить внимание, если ребенок приходит домой испачканным, слишком рано или слишком поздно из школы.
Отметим, что стоит обращать внимание на резкие перемены, учитывать при анализе поведения характер ребенка, смотреть, не связаны ли некоторые перемены с подростковым кризисом. И при этом нужно помнить: только уважительные, доверительные отношения между детьми и родителями дадут возможность быстро выявить проблемы.