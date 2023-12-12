Почему не стоит внушать детям веру в Деда Мороза: объяснение психолога

«Не бывает на 100 % хороших и на 100 % плохих детей. Они это знают про себя. Ребенок довольно быстро понимает, что с ним играют, что его пытаются заставить слушаться за подарок. Тут вопросы ко взрослым, хотят ли они, чтобы их дети вели себя хорошо за подарки или из других соображений», – сказала специалист.