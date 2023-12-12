Почему не стоит внушать детям веру в Деда Мороза: объяснение психолога
Говоря о существовании Деда Мороза и о том, что он приходит исключительно к хорошим детям, родители влияют на их поведение. Чем плох такой подход в воспитании и почему важно сразу объяснить, что этот персонаж сказочный, «ФедералПресс» рассказала психолог Полина Малахова.
«Не бывает на 100 % хороших и на 100 % плохих детей. Они это знают про себя. Ребенок довольно быстро понимает, что с ним играют, что его пытаются заставить слушаться за подарок. Тут вопросы ко взрослым, хотят ли они, чтобы их дети вели себя хорошо за подарки или из других соображений», – сказала специалист.
Полина Малахова добавила, что каждый ребенок должен быть в состоянии разделять сказочное, воображаемое, игровое и реальное пространства. Доказывая реальность Деда Мороза, родители мешают этому.
Никто не мешает выставлять этого персонажа добрым, щедрым и внимательным ко всем делам и говорить, что он приносит подарки и исполняет желания. Однако важно объяснить, что Дедом Морозом может быть любой человек, как и ребенок в игре может быть любым сказочным героем, рассказать, что людям просто нравится наряжаться в его костюм.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, как родителям выбрать Деда Мороза к празднику и не разориться. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева