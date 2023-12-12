Педиатр предупредил об опасности игр с мишурой и новогодним «дождиком» для маленьких детей
Родителям маленьких детей следует внимательно относиться к выбору новогодних украшений для дома, особую опасность представляют стеклянные елочные шары, мишура и «дождик». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист-педиатр департамента здравоохранения столицы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
«Если в доме маленький ребенок, то нижний ярус новогодней елки должен быть свободным от игрушек и любых украшений. В целом следует отказаться от украшения елки стеклянными игрушками – при нарушении их целостности ребенок может порезаться, а также проглотить фрагменты стекла. В этом случае опасность состоит в застревании инородного тела в желудочно-кишечном тракте, также возникает риск внутреннего кровотечения. Пусть елочная игрушка будет из качественного пластика. Обращайте внимание на внешний вид игрушек: они должны быть однородной структуры, без украшений в виде бусинок, стекляруса и других мелких деталей. Отдельную опасность представляют новогодняя мишура и «дождик». При играх с ними дети могут случайно вдохнуть кусочки этих украшений», – сказал Османов.
По словам врача, в его практике был случай, когда в больницу через две недели после Нового года поступила трехлетняя девочка с признаками пневмонии. После ряда обследований выяснилось, что в бронхах ребенка находятся фрагменты новогоднего «дождика».
«Инородное тело извлекли эндоскопически, далее ребенок после долечивания выписан благополучно домой. Со слов мамы, девочка часто играла с новогодним «дождиком», которым была украшена елка, но приступов кашля и момент вдыхания инородного предмета она не помнит», – добавил Османов.
Он подчеркнул, что при проглатывании ребенком инородных предметов необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь, до приезда врачей ни в коем случае его не кормить и не поить.
«Если предмет в зоне видимости на языке – аккуратно его извлечь, при приступе удушья перевернуть ребенка вертикально, взяв его за бедра и несколько раз встряхнуть. Под воздействием силы притяжения инородный предмет может эвакуироваться самостоятельно», – пояснил педиатр.