Педиатр предупредил об опасности игр с мишурой и новогодним «дождиком» для маленьких детей

«Если в доме маленький ребенок, то нижний ярус новогодней елки должен быть свободным от игрушек и любых украшений. В целом следует отказаться от украшения елки стеклянными игрушками – при нарушении их целостности ребенок может порезаться, а также проглотить фрагменты стекла. В этом случае опасность состоит в застревании инородного тела в желудочно-кишечном тракте, также возникает риск внутреннего кровотечения. Пусть елочная игрушка будет из качественного пластика. Обращайте внимание на внешний вид игрушек: они должны быть однородной структуры, без украшений в виде бусинок, стекляруса и других мелких деталей. Отдельную опасность представляют новогодняя мишура и «дождик». При играх с ними дети могут случайно вдохнуть кусочки этих украшений», – сказал Османов.