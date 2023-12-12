Родителей предостерегли от портящей будущее детей ошибки

Нормально, когда родители проявляют гиперопеку по отношению к маленькими детям дошкольного возраста. Однако если взрослые ведут себя так к более старшим детям, это вредит им и портит их будущее, предупредил клинический и судебный психолог Олег Долгицкий. В комментарии для «Ленты.ру» он назвал способы избавиться от чрезмерной назойливой заботы отца и матери.

© Lenta.ru

С трех до семи лет дети максимально активны, но не всегда осознают свои действия, из-за чего могут навредить себе, рассказал специалист. Поэтому опека родителей в этом возрасте обоснована. Однако если назойливые родители продолжают контролировать поведение детей в более позднем возрасте, то это ненормально. При этом негативные последствия особенно пагубно влияют на мальчиков, а не на девочек.

Видео дня

Таких парней называют «маменькиными сынками». Такие люди каждый день созваниваются с матерями, причем нередко инициатором общения выступает именно мать, которая без конца перепроверяет состояние ребенка. Такие матери выясняют, сыт ли ребенок, нравится ли ему какая-нибудь девочка.

Во взрослом возрасте большинство девушек, по словам Долгицкого, умеет избегать конфликтных отношений с родителями. Тем не менее некоторым родителям удается проявлять гиперопеку и по отношению к дочерям.

Границы в таких отношениях возможно выстроить, начав разговаривать с родителями только по делу, заверил психолог. На вопросы, хорошо ли ребенок поел, с кем гулял, тепло ли оделся, детям необходимо отвечать, что все хорошо, не вдаваясь в подробности.

«Если звонки слишком назойливы, на них нужно перестать отвечать и просить писать в мессенджер. Если же родитель начинает выходить из себя и проявлять агрессию, общение нужно прекращать, пока он или она не успокоится», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Специалист также призвал взрослых детей не оправдываться перед родителями за свое поведение. Им необходимо общаться на равных и проявлять свою компетенцию в качестве зрелого мужчины или женщины. Если же родитель начинает активно давить, доводить до слез и продолжает манипулировать, то это хороший повод обратиться к психологу, который поможет осознать бессознательные реакции, что в итоге снизит риск срывов и скандалов, заключил Долгицкий.