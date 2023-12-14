Адвокат Краснов рассказал, как защитить ребенка от буллинга в школе

© Вечерняя Москва

Почетный адвокат России Дмитрий Краснов рассказал, как понять, что ребенок подвергся буллингу, а также дал советы на случай подобных ситуаций.

Эксперт объяснил, что когда человека обзывают, задирают, унижают при всем классе, делают из него изгоя, это серьезное психологическое воздействие, но привлечь за него к ответственности практически невозможно. Однако когда травля происходит физически, то это может быть расценено как действие, подпадающее под признаки преступления.

Юрист подчеркнул, что ребенком должны заниматься школа и семья, где он проводит большую часть своего времени. Если между детьми и родителями сложились доверительные отношения, то можно быстро узнать о проблеме и предотвратить трагические последствия. Родственникам необходимо выяснить причину травли, а затем отправиться в школу, переговорить с классным руководителем, школьным психологом.

— Сейчас есть целый ряд медиативных практик, по которым написаны целые тома. В рамках этих практик возможно примирение без привлечения правоохранительных органов, — уточнил он в комментарии Общественной Службе Новостей.