Мизулина: ограничений на работу YouTube не ожидается из-за отсутствия аналогов

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что ограничений на работу YouTube в России не ожидается. Ее слова приводит РИА Новости. По словам чиновницы, это связано с отсутствием аналогов этой платформы. Заявление было сделано Мизулиной в ходе встречи со студентами в Нижнем Новгороде. "Мы очень рассчитываем на то, что VKplay (ВК видео), может быть, станет достойным российским аналогом, но ему нужно ещё усовершенствоваться и усовершенствоваться", - подчеркнула она. При этом Мизулина отметила, что YouTube прибегает к "жестким манипуляциям", предлагая рекомендации с украинскими видео "рассказывающими плохое о нашей стране". До этого Мизулина заявила, что YouTube регулярно ловят на сборе персональных данных детей. Она напомнила о том, что видеохостинг зарегистрирован на территории США, где введен прямой запрет на сбор такого рода информации о детях.