Как количество детей связано с продолжительностью жизни — исследование

Масштабное исследование показало связь между большим числом детей и сокращением срока жизни. Ученые считают, что этот генетический механизм сложился в ходе эволюции, чтобы сохранить вид. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

© Naukatv.ru

«Гипотеза антагонистической плейотропии утверждает, что произошел естественный отбор мутаций, которые обеспечивают более раннее или большее размножение, но нарушают пострепродуктивную жизнь, т.е. вызывают старение. Мы проверяем эту гипотезу, используя генотипы, репродуктивные фенотипы и реестр смертей 276 406 участников Британского биобанка», — говорится в статье.

Видео дня

Ученые отмечают, что исследование осложнялось тем, что большая часть людей, данные которых учитывались, еще живы. Тогда авторы исследования взяли информацию о том, есть ли у этих людей братья и сестры, а также сведения об их родителях.

«[Учитывались] три репродуктивных признака, доступных в базе данных: возраст при первых родах (nAFB), возраст первого полового акта (nAFS) и число детей у мужчины (NCF). Мы исследовали две характеристики продолжительности жизни родителей — возраст отца на момент смерти и возраст матери на момент смерти. Наши результаты показывают, что генетическая корреляция между воспроизводством и продолжительностью жизни отрицательна у обоих полов», — говорится в статье. То есть, чем больше детей — тем раньше умирали родители.

Однако, из этой тенденции есть исключение. Выяснилось, что те, у кого двое детей, живут не меньше, а больше, чем люди с одним ребенком, с тремя детьми или бездетные. Более того, схожие результаты встречались и ранее. Так, согласно одному из исследований, матери с двумя детьми имеют самый низкий риск умереть от болезней сердца среди всех женщин.

Кроме того, не оценивались данные о людях, у которых четверо и более детей — их было слишком мало для достоверного результата.

Но как это работает?

Если возраст смерти снижается у людей, имеющих много детей, независимо от пола, при том что вынашивают и рожают только женщины, то что влияет на это? Однозначного ответа получить пока не удалось, но ученые выдвинули несколько гипотез, в том числе основываясь на предыдущих исследованиях своих коллег.

Так, выдвинутая еще в 1970-х годах Теория одноразовой сомы утверждает, что ресурсы организма ограничены. А значит, если он вкладывает больше в воспроизводство потомства, то меньше остается на восстановление ДНК, что приведет к накоплению соматических мутаций и более быстрому старению.

Кроме того, ряд исследований доказывает, что более высокая восприимчивость к различным заболеваниям связана с теми же процессами на генном уровне, которые повышают репродуктивную функцию. Так, согласно одному из исследований, при активации подобных генов повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Другие ученые доказали, что улучшающий репродукцию аллель связан с повышенным риском остеоартрита, возрастного дегенеративного заболевания. Еще одно исследование демонстрирует, что повышается повреждение ДНК в фибробластах легких — а это связано со старческими пневмониями.