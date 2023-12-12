Частые ошибки при лечении простуды у детей

Многие родители, считая себя уже опытными, игнорируют посещения врача при симптомах обыкновенной простуды у ребенка. Однако это не всегда правильно, ведь любое простудное заболевание может быть чревато осложнениями, если неправильно выстроить схему лечения.

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"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, какие ошибки в лечении простуды у детей являются самыми распространенными.

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Простуда – это вирусная инфекция. В лечении вирусной инфекции не используют противовирусные препараты, так как их эффективность не доказана в медицине. Светлана Марнова ЛОР-врач

В период простуды в первую очередь ребенку важно обеспечить нормальную влажность в помещении и нормализовать комнатную температуру (около 21-22С). Особенно важно во время болезни проветривать помещение, однако делать это стоит в тот момент, когда ребенок находится в другой комнате, если мы говорим о зимнем периоде. Также крайне важно обеспечить ребенка теплым и постоянным питьем.

В лечении как правило используют симптоматическую терапию – если заложен нос, можно использовать сосудосуживающие препараты возрастной дозировки, но не более 3х дней. При необходимости использовать жаропонижающие препараты, такие как ибупрофен и парацетамол.

Этого будет достаточно. Не нужно использовать антисептики для носа (хлоргексидин, мирамистин), антибиотики в нос (нет смысла, если речь идет о вирусной природе заболевания), препараты от аллергии (если аллергии нет, отек они не уберут). Светлана Марнова ЛОР-врач

При боли в горле можно применять любые леденцы, а если возраст позволяет, согласно утверждениям специалиста, можно прибегнуть к помощи мороженого – это уменьшит болевые ощущения.

Важно знать «красные флаги» орви, чтобы вовремя обратиться к лор врачу или педиатру:

боль в ухе;

осиплость голоса;

лающий кашель;

повышение температуры выше 38 С более 3х дней;

нарушение сознания и/или судороги (здесь уже необходим срочный вызов скорой помощи);

диарея, рвота.