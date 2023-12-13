Педиатр рассказала, что дети тяжело переносят грипп

Заболевание у ребят проходит с высокой температурой, сильным кашлем, недомоганием и головной болью. В особой группе риска – дети младшего возраста. Об этом сообщила главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы, педиатр Светлана Гаршина.

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Также грипп у детей может сопровождать отит – воспалительное заболевание уха. Одновременно наиболее серьезными осложнениями считаются бактериальная и вирусная пневмонии. Также выявляют плевриты – болезни тонкой оболочки легких – и деструкции в органе дыхания. Еще одно негативное последствие – развитие иммунодефицитного состояния.

Врач уточнила:

- Перенесенная пневмония впоследствии может привести к частым простудным заболеваниям, особенно с поражением бронхо-легочной системы, лихорадкой с приступами и поражением центральной нервной системы.

Защитить ребенка от гриппа может соответствующая прививка. За несколько недель после нее появляется иммунитет. Дополнительно Светлана Гаршина советует соблюдать санитарно-гигиенические нормы, мыть руки, проветривать помещение, проводить влажную уборку и избегать связей с зараженными инфекциями.

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