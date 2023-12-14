Школы Читы уходят на дистанционку из-за морозов

«Решение приняли руководители школ № 4, 10, 12, 27 и 35. Комитет образования ранее рекомендовал начальным классам перейти на дистанционное обучение при температуре -36 градусов, а средним и старшим классам – при -38 и ниже. Решение о том, следовать этой рекомендации или нет, принимают учебные заведения», - сказал пресс-секретарь.