Гинеколог назвала последствия гриппа для беременных

Грипп может послужить причиной для развития различных осложнений, а наибольшую опасность он представляет для беременных. Об этом в среду, 13 декабря, сообщила акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Ольга Родионова.

© Вечерняя Москва

— Самый опасный период — первый триместр, когда у ребенка формируются органы и системы. В это время следует быть особенно осторожными, — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что заболевание гриппом в первые три месяца беременности повышает риск развития пороков плода и выкидыша. В случае, если беременность продолжается, повышается риск развития маловодия и задержки развития плода.

Специалист добавила, что во втором и третьем триместрах грипп может повлечь за собой задержки развития плода и нарушение работы плаценты. Помимо этого, присутствует высокий риск появления анемии у беременной.

Родионова добавила, что ход беременности в случае заболевания также зависит от тяжести инфекционного процесса, своевременности обращения к врачу и начала лечения. Среди мер профилактики гинеколог выделила частое мытье рук, избегание близкого контакта с больными людьми, а также исключение касаний руками глаз, носа и рта, передает «Газета.ру»