На фестивальной площадке в Митине проведут занятия по фигурному катанию

14.12.2023 Всех желающих жителей района Митино приглашают на бесплатные занятия в рамках проекта «Мой спортивный район». Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы. «Тренеры Мосгорспорта бесплатно научат кататься на коньках всех желающих!», — говорится в сообщении. Занятия будут проходить по средам и пятницам с 17.30 до 19.45 (дети и взрослые) и до 21.00 для взрослых. По воскресеньям с 12.00 до 13.00 для детей от 10 до 14-ти лет, с 13.15 до 14.15 для детей старше 10-ти лет, с 14.30 до 15.30 для взрослых от 18-ти лет. Зарегистрироваться можно здесь. Адрес катка: ул. Барышиха, 33, вл1.