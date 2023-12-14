В петербургской клинике пересадили палец ребенку от матери-донора

Врачи Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета выполнили сложнейшую операцию по пересадке донорского пальца одиннадцатилетнему ребенку от его матери. Мальчик пережил лейкоз и пересадку костного мозга. Операция позволит ему восстановить функцию кисти, сообщили в пресс-службе вуза.

Острый лимфобластный лейкоз у ребенка выявили на первых годах его жизни. От мамы мальчику пересадили костный мозг, однако пересаженный костный мозг и его иммунная система стали атаковать клетки организма реципиента. Это запустило процесс поражения кожи, суставов, слизистых, глаз и органов желудочно-кишечного тракта.

Врачам удалось добиться ремиссии лейкоза и остановить реакцию отторжения. Однако кожа покрылась рубцами, а пальцы рук срослись и оказались в согнутом и малоподвижном состоянии. Мальчику провели еще несколько операций, но в результате развился некроз большого пальца на фоне сепсиса. Хирурги удалили омертвевшие ткани большого пальца и пересадили кусочек кожи мамы, ведь после пересадки иммунные системы мамы и сына - копии, что значительно уменьшило шансы на отторжение.

Донорский участок прижился. Тогда врачи приступили к восстановлению большого пальца, который после осложнений перестал сгибаться и не доставал до других пальцев кисти. Хирурги университета пересадили ребенку часть второго пальца со стопы матери. Под микроскопом с помощью микрохирургических технологий сшили тончайшие сосуды и нервы. Палец полностью прижился.