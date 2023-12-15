В российском городе пропал отец с двухлетним ребенком

Стараясь дать детям самое лучшее, мы часто подходим к их воспитанию с разных сторон: один способ подсказывает сердце, второй рекомендуют специалисты, а третий просто кажется нам правильным. Но как найти тот подход к своему ребенку, который подойдет именно ему, позволит расти счастливым, стать уверенным в своих силах и достичь успеха? Ведическая астрология Джйотиш дает понятный ответ на этот вопрос, считает астролог Ольга Давыдкина.

Положение Луны в натальной карте ребенка позволит узнать:

️ как мыслит ребенок;

️ какие модели поведения в семье и обществе заложены у ребенка от рождения;

️ как ребенок проявляет эмоции и чувства;

️ какую поддержку поймет и примет ребенок.

Зная эти секреты, Вы легко найдете ключик к ребенку и будете для него авторитетом.

Самостоятельно определить положение Луны можно в интернете с помощью любого онлайн-калькулятора для расчёта натальных карт по ведической астрологии Джйотиш.

Итак, самый эффективный и гармоничный подход к воспитанию ребенка, когда у него:

Луна в Овне

Учите ребенка не принимать всё близко к сердцу. Направляйте его импульсивные эмоции в правильное русло. Дети, с Луной в знаке Овна, как правило очень быстро и эмоционально реагируют на всё происходящее. Им важно постоянно находиться в движении. Не стоит ожидать от ребенка усидчивости и долгой сосредоточенности — он не выдерживает монотонность. Частая смена увлечений для них — абсолютная норма. Обязательно контролируйте время отдыха — энергичные и легковозбудимые по своей природе, они не всегда могут вовремя остановиться.

Луна в Тельце

Дайте ребенку ощущение безопасности, стабильности и надежности. Ребенку важен распорядок дня и семейные традиции, например, семейный обед по воскресеньям или прогулка в любимом парке по пятницам. Будьте последовательны и заранее предупреждайте ребенка о смене планов и других переменах — ребенку понадобится время для адаптации. Не торопите ребенка и не требуйте от него быстрой реакции. Увлекайте ребенка творчеством, вовлекайте в обустройство детского пространства — такие занятия точно придутся ему по душе.

Луна в Близнецах

Постоянно разговаривайте с ребенком на разные темы и давайте интеллектуальную нагрузку. У ребенка невероятная способность поглощать информацию. Дети с Луной в Близнецах самые активные «почемучки». Обязательно давайте ребенку обратную связь на каждый вопрос. Не требуйте от него постоянства в увлечениях. Приготовьтесь, с ребенком вы посетите все кружки в своем городе — от робототехники до лепки из глины. Дайте ребенку попробовать как можно больше занятий. Лунные Близнецы развиваются через общение и смену обстановки. В итоге ребенок сам остановится на том, что ему действительно будет нужно.

Луна в Раке

Ваш ребенок учится только на положительном примере родителей. Всегда показывайте на деле, как нужно себя вести и реагировать в жизненных ситуациях. Не применяйте критику или сравнение с другими детьми — вы нанесете глубокую травму чувствительным и ранимым Лунным Ракам. Они добры, сердечны и заботливы от рождения. Ребенок может вести себя застенчиво, ему сложно проявлять смелость и решительность, отстаивать свои интересы. Выводите ребенка из зоны комфорта постепенно, резкие перемены ему только навредят. Предложите ребенку помощь в знакомстве с детьми — так он быстрее найдёт друзей и обретёт уверенность.

Луна во Льве

Похвала — самый эффективный способ воспитания вашего ребенка. Он любит быть в центре внимания, демонстрировать умения и таланты. Ребенок не боится конструктивной критики и всегда старается улучшить свои результаты. Создайте ребенку условия, где он проявит себя на публике, получит признание и награду за свои усилия, реализует врожденные волю и упорство. Театральный или танцевальный коллектив, командный вид спорта будет идеальной средой развития для Лунного Льва — ребенок сможет и реализовать задатки лидера и научиться взаимодействовать в команде.

Луна в Деве

Дайте ребенку возможность чувствовать себя нужным и полезным — привлекайте к уборке по дому, сделайте ответственным по уходу за домашним питомцем, доверяйте приготовить ужин для семьи. Лунные Девы очень любят чистоту и порядок. Вы можете заметить, как ребенок без напоминания сам складывает вещи по местам, меняет одежду. Ваш ребенок застенчив и сдержан в проявлении эмоций. Ему сложно просить о помощи. Предлагайте свою помощь первым, спрашивайте у ребенка, что ему хочется и вы построите доверительные отношения

Луна в Весах

Договариваться и объяснять — самый верный подход к воспитанию вашего ребенка. Грубость, повышенный голос, конфликтная обстановка заставят ребенка закрыться в себе. По своей природе Лунные Весы очень коммуникабельные и общительные, легко вливаются в новый коллектив и заводят друзей. Развивайте творческие способности ребенка — у него глубокое чувство прекрасного. Среди знаменитостей много художников, артистов, дизайнеров с Луной в Весах. Чем раньше вы начнете занятия творчеством, тем больших результатов ребенок сможет достичь. Помогайте с выбором — ребенку сложно определиться с тем, чего он хочет.

Луна в Скорпионе

Учите ребенка выражать свои эмоции и доверять миру. Это самое важное, что родители должны дать Лунному Скорпиону. Ваш ребенок интуитивный и чувствительный, ему сложно выразить словами, что у него на душе. Поэтому родителям важно освоить невербальное общение. Организуйте детское пространство так, чтобы ребенок мог периодически уходить от всеобщего внимания и побыть наедине с собой. У ребенка очень тонкое восприятие мира и развитое воображение. Его легко можно увлечь чтением книг или играми на развитие стратегического мышления.

Луна в Стрельце

Выстраивайте с ребенком честные и искренние отношения. Ваш ребенок чувствует, если от него что-то скрывают, даже во благо, и перестаёт доверять, если тайное становится явным. Ребенок веселый и оптимистичный по своей природе, к нему легко найти подход через юмор. Если ребенок чем-то увлечется, то это всерьез и надолго, поэтому подойдите ответственно к выбору занятия. Вашему ребенку идеально подойдет детский коллектив, где тренеры уделяют время и занятиям и организовывают совместный досуг: поездки, походы, мероприятия.

Луна в Козероге

Вы легко договоритесь с ребенком и направите его в правильное русло, если донесёте смысл того или иного действия. Ваш ребенок серьезно подходит ко всему, что делает. Отмечайте прогресс и результаты ребенка — это лучший стимул для проявления и развития его талантов. Ваш ребенок структурный и практичный — учтите это при выборе дополнительных занятий. Вероятно, занятия по программированию и конструированию механизмов увлекут ребенка больше, чем пение или рисование.

Луна в Водолее

Отличительные черты вашего ребенка — креативное мышление и жажда к общению. Приготовьтесь к шумным детским компаниям у вас дома — окружение друзей очень важно для ребенка. Вы всегда договоритесь с ребенком, если выберете практичный подход — он больше доверяет интеллекту, чем чувствам. Поддерживайте интерес ребенка к миру инноваций и технологий — вполне возможно, что именно ваш ребенок принесет в мир открытие во благо всего человечества.

Луна в Рыбах