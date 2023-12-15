В России три человека отравились угарным газом

В селе Починки Нижегородской области три человека отравились угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

ЧП произошло вечером 14 декабря в одном из домов. Трое жителей почувствовали себя плохо и были вынуждены обратиться за помощью.

Пострадавших от отравления россиян доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.