Психолог опровергла распространенные мифы о подростковом возрасте
Подростковый возраст у детей — один из самых сложных периодов в жизни семьи. И именно с ним связано большое количество мифов. О них «Газете.Ru» рассказала Кира Гольдштейн, психолог Онлайн-школы №1.
Первый миф: в подростковом возрасте ребенок становится ленивым.
«Лень — это не врожденное качество. Она не передается по наследству. Это то, что, например, может иногда прививается родителями («ничего не делай, я все сделаю за тебя»). А дети к этому очень быстро привыкают. Второй момент — в подростковый период у детей происходит переосмысление ценностей и ставится себе главный вопрос: «А зачем мне это нужно». И вот если ответ не находится, то тогда можно этого и не делать. Отсюда и появляется свободное время, которое надо занимать и, как правило, лучше тем времяпровождением, которое подходит и нравится», — объяснила она.
Второй миф связан с тем, что подростковый период — неуправляемый.
«Есть такое мнение, что в этот период ребенок выходит из-под контроля, и на это никак нельзя повлиять. Но на самом деле не бывает, что ребенок вечером прекрасно беседовал, отвечал, реагировал на просьбы, а с утра проснулся чужим человеком и ведет себя как сосед. Главное здесь то, что если вы до пубертата ваших детей не выстраивали теплые, доверительные отношения, то они не появятся вдруг в этот период. Поэтому если было недопонимание — да, оно может усилиться и пропасть между родителями и ребенком станет еще больше. Подростку захочется доказать, показать свое взрослое я и делать «вопреки», протестуя против того, что накапливалось годами», — рассказала эксперт.
Неверно мнение и о том, что подростки перестают учиться в этот период.
«У подростка происходит смена приоритетов. Раздумывание и поиск ответов на темы смысла жизни приводят к тому, что выстраивается порядок того, что по жизни нужно и важно, либо не нужно и не важно. Другими словами, если ваш сын захотел стать программистом, то ему совершенно непонятно, для чего ему нужна история или химия? И он не хочет учить то, что ему скучно, неинтересно и не пригодится. Понаблюдайте лучше, как он часами может сидеть и писать программу в свои 15 лет, и после этого скажите мне, что он не учится?» — сказала психолог.
Четвертое заблуждение связано с тем, что главное в подростковом возрасте — закончить школу и поступить в вуз.
«В погоне за сданными экзаменами взрослые забывают о главном — важно воспитывать успешного, ответственного человека, который сможет о себе всегда сам позаботиться. Поэтому необходимо передавать подростку такие навыки, как целеустремленность, твердость характера, умение видеть цель и идти к ней. И можно дальше не волноваться об экзаменах, потому что это будет той жизненной составляющей, к которой подросток будет стремиться, разумеется, с вашей помощью», — рекомендовала специалист.
Пятый миф: подросток не может принимать взрослые осознанные решения.
«Конечно, если его этому никто никогда не учил. Если у ребенка в течение жизни была поддержка от родителей, одобрения на самостоятельные действия, если родители на своем примере показывали, как это делать, делились опытом, давали любую информацию — такой подросток будет готов принимать на себя ответственные решения или начинать пробовать это делать. Необходимо предоставить ему эту возможность, поддерживая на каждом шагу и транслируя свою заботу и внимание», — сказала она.
Шестой миф, по словам психолога, заключается в том, что современные подростки якобы подвержены депрессивным состояниям.
«Подростковый возраст — период противоречивый, уязвимый. Подростки задаются вопросами о смысле жизни. Сюда добавляются гормональные изменения, первая любовь, новые приоритеты, изменение отношений внутри семьи — все это можно назвать определенными испытаниями, к которым не всегда они готовы. И, конечно, родителям начинает казаться, что у подростка — депрессия. Но в большинстве случаев это не так. Апатичное состояние, отсутствие мотивации, нежелание что-либо делать — не означает депрессию. Важно понимать и различать эти понятия. Самое главное — помочь вашему подростку найти в этот период интересы, вовлеченность в какое-либо дело, чтобы избежать подобных состояний», — отметила эксперт.
Неверно и то, что самооценка подростка либо заниженная, либо завышенная.
«На самом деле самооценка подростка зависит от поворота луны, от того, как на него посмотрела собака на улице, от продавщицы, которая нахамила даже не ему — одним словом — ни от чего! Утром он проснулся с мыслью «я все могу, я самый лучший», через 10 минут посмотрел в зеркало, «все-таки я хуже всех», а днем приблизился к адекватному состоянию — «в общем, такой как все». На самооценку влияет в течение периода взросления множество факторов, но именно в подростковый период ребенка начинает качать от минуса к плюсу, потому что нет стабильности и определенности», — подчеркнула Гольдштейн.
Наконец, восьмой миф: подросток всегда врет.
«Там, где родители неспокойно реагируют на проблемные ситуации, в ответ на рассказ ребенка выдают критику, где существует множество запретов на действия ребенка — в таких семьях будет ребенок врать, это не будет зависеть от возрастного периода. Да, подросток может не рассказать что-то, потому что не хочет. Но к постоянному вранью — «не договаривать» отношения не имеет», — резюмировала она.