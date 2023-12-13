Психолог опровергла распространенные мифы о подростковом возрасте

«Есть такое мнение, что в этот период ребенок выходит из-под контроля, и на это никак нельзя повлиять. Но на самом деле не бывает, что ребенок вечером прекрасно беседовал, отвечал, реагировал на просьбы, а с утра проснулся чужим человеком и ведет себя как сосед. Главное здесь то, что если вы до пубертата ваших детей не выстраивали теплые, доверительные отношения, то они не появятся вдруг в этот период. Поэтому если было недопонимание — да, оно может усилиться и пропасть между родителями и ребенком станет еще больше. Подростку захочется доказать, показать свое взрослое я и делать «вопреки», протестуя против того, что накапливалось годами», — рассказала эксперт.