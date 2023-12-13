Выбираем детскую игрушку: советы
На упаковке многих игрушек указана информация о возрасте. Это может быть полезно, но это всего лишь руководство для игры. Интересы вашего ребенка помогут вам лучше понять, что выбрать.
Игра с младенцами — это взаимодействие с вами или другими воспитателями. Вашему малышу нравится наблюдать за вашим лицом, слушать ваш голос и просто быть с вами. Это означает, что лучшие игрушки для вашего малыша — это игрушки, с которыми вы играете вместе. Например, попробуйте посмотреть на ярко раскрашенный мобильный телефон, послушать заводную музыкальную игрушку, потянуться за погремушкой или потрогать предметы с разной текстурой.
Малыши любят играть с коробками, строительными блоками, колышками, ведерками и контейнерами, а также одеждой для переодевания. Малышам также нравятся простые музыкальные инструменты, которыми они могут трясти и стучать – например, барабан, сделанный из перевернутой кастрюли и деревянной ложки.
Детям постарше часто нравятся игрушки и игровые материалы, которые позволяют им исследовать, решать проблемы и использовать свое воображение и органы чувств. Это могут быть материалы для поиска сокровищ, изготовления бумажных самолетиков, пошива костюмов или приготовления пищи. Головоломки или игры, которые побуждают детей постарше играть с другими, также являются хорошим выбором. А детям постарше тоже могут понравиться игрушки или игры из разных культур.
Библиотеки игрушек — отличный способ продолжать удивлять своего ребенка новыми игрушками. Большинство библиотек игрушек взимают членский взнос, но вы можете брать игрушки бесплатно. Возможно, вам также захочется узнать больше о самодельных игрушках и бесплатных мероприятиях для детей.
Информация о возрасте на упаковке игрушек может быть важна для обеспечения безопасности. Например, эта информация может указывать на наличие в игрушках мелких деталей, которые дети могут проглотить.
Вы также можете убедиться в безопасности игрушек, проверив, соответствуют ли игрушки национальным стандартам безопасности. Обратите внимание на этикетку со стандартами на продуктах и упаковке или посетите веб-сайт производителя.
И когда вы выбираете игрушки с учетом безопасности, особенно игрушки для детей в возрасте 0-2 лет, никогда не покупайте игрушки, которые имеют: мелкие детали, которые при проглатывании могут вызвать удушье, длинные шнуры, ленты или резинки, которые могут задушить, батарейки для кнопок, которые при проглатывании могут вызвать отравление, токсичную краску или токсичные материалы.
Также полезно посмотреть, из чего сделаны игрушки. Например, если возможно, выбирайте мягкие игрушки, изготовленные из органических материалов, и резиновые игрушки, изготовленные из 100% натурального каучука.