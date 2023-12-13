Выбираем детскую игрушку: советы

На упаковке многих игрушек указана информация о возрасте. Это может быть полезно, но это всего лишь руководство для игры. Интересы вашего ребенка помогут вам лучше понять, что выбрать.

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Игра с младенцами — это взаимодействие с вами или другими воспитателями. Вашему малышу нравится наблюдать за вашим лицом, слушать ваш голос и просто быть с вами. Это означает, что лучшие игрушки для вашего малыша — это игрушки, с которыми вы играете вместе. Например, попробуйте посмотреть на ярко раскрашенный мобильный телефон, послушать заводную музыкальную игрушку, потянуться за погремушкой или потрогать предметы с разной текстурой.

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Малыши любят играть с коробками, строительными блоками, колышками, ведерками и контейнерами, а также одеждой для переодевания. Малышам также нравятся простые музыкальные инструменты, которыми они могут трясти и стучать – например, барабан, сделанный из перевернутой кастрюли и деревянной ложки.

Детям постарше часто нравятся игрушки и игровые материалы, которые позволяют им исследовать, решать проблемы и использовать свое воображение и органы чувств. Это могут быть материалы для поиска сокровищ, изготовления бумажных самолетиков, пошива костюмов или приготовления пищи. Головоломки или игры, которые побуждают детей постарше играть с другими, также являются хорошим выбором. А детям постарше тоже могут понравиться игрушки или игры из разных культур.

Библиотеки игрушек — отличный способ продолжать удивлять своего ребенка новыми игрушками. Большинство библиотек игрушек взимают членский взнос, но вы можете брать игрушки бесплатно. Возможно, вам также захочется узнать больше о самодельных игрушках и бесплатных мероприятиях для детей.

Информация о возрасте на упаковке игрушек может быть важна для обеспечения безопасности. Например, эта информация может указывать на наличие в игрушках мелких деталей, которые дети могут проглотить.

Вы также можете убедиться в безопасности игрушек, проверив, соответствуют ли игрушки национальным стандартам безопасности. Обратите внимание на этикетку со стандартами на продуктах и упаковке или посетите веб-сайт производителя.

И когда вы выбираете игрушки с учетом безопасности, особенно игрушки для детей в возрасте 0-2 лет, никогда не покупайте игрушки, которые имеют: мелкие детали, которые при проглатывании могут вызвать удушье, длинные шнуры, ленты или резинки, которые могут задушить, батарейки для кнопок, которые при проглатывании могут вызвать отравление, токсичную краску или токсичные материалы.